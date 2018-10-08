Романа Сущенко этапируют в колонию, - адвокат
Об этом сообщил общественный защитник Марк Фейгин в Facebook.
"По предварительной информации, Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал он.
Напомним, украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко незаконно арестовали в Москве 30 сентября 2016 года. Его обвиняют в якобы шпионаже в пользу Украины.
Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов, жена президента Франции Эммануэля Макрона.
Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что окончательный приговор для Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине.
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