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Приговор Сущенко открывает путь для помилования, - Геращенко


фото: radiosvoboda
Окончательный приговор для осужденного в РФ украинского политзаключенного Романа Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Теоретически - окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике - все зависит исключительно от воли Путина", - написала Геращенко.

При этом Геращенко отметила, что Украина не признает незаконный приговор Сущенко и выразила надежду, что к нему и других украинских политзаключенных в России допустят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Летом украинской омбудвумен Людмиле Денисовой московский суд дважды отказал в свидании с Романом по надуманным основаниям - мол, дело обжалуется в суде высшей инстанции и поэтому никакие свидания невозможны. Интересно, что сейчас придумают потомки кгбистов, чтобы не допустить к Роману и других пленников Кремля Уполномоченного по правам человека. Украина никогда не признает этот никчемный приговор и прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем", - подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.

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