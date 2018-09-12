Приговор Сущенко открывает путь для помилования, - Геращенко

12 сентября, 2018, 14:32

Окончательный приговор для осужденного в РФ украинского политзаключенного Романа Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Теоретически - окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике - все зависит исключительно от воли Путина", - написала Геращенко.

При этом Геращенко отметила, что Украина не признает незаконный приговор Сущенко и выразила надежду, что к нему и других украинских политзаключенных в России допустят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Летом украинской омбудвумен Людмиле Денисовой московский суд дважды отказал в свидании с Романом по надуманным основаниям - мол, дело обжалуется в суде высшей инстанции и поэтому никакие свидания невозможны. Интересно, что сейчас придумают потомки кгбистов, чтобы не допустить к Роману и других пленников Кремля Уполномоченного по правам человека. Украина никогда не признает этот никчемный приговор и прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем", - подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.