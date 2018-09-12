Приговор Сущенко открывает путь для помилования, - Геращенко
Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Теоретически - окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике - все зависит исключительно от воли Путина", - написала Геращенко.
При этом Геращенко отметила, что Украина не признает незаконный приговор Сущенко и выразила надежду, что к нему и других украинских политзаключенных в России допустят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
"Летом украинской омбудвумен Людмиле Денисовой московский суд дважды отказал в свидании с Романом по надуманным основаниям - мол, дело обжалуется в суде высшей инстанции и поэтому никакие свидания невозможны. Интересно, что сейчас придумают потомки кгбистов, чтобы не допустить к Роману и других пленников Кремля Уполномоченного по правам человека. Украина никогда не признает этот никчемный приговор и прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем", - подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье за плохие условия в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
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