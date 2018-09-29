Россияне показали фото Сенцова, МИД требует допуска украинских врачей

29 сентября, 2018, 15:57

Управление федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе обнародовало фото осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 139-й день голодает в российской колонии

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как следует из сообщения тюремщиков, фото сделано во время "планового обследования", на которое Сенцова вывозили из колонии в городскую больницу Лабытнанги 28 сентября.

По данным ФСПВ, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову "провели коррекцию лечения". Что это означает, российские тюремщики не уточнили.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Россию допустить украинского консула и врачей к Сенцову.

Накануне глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой письма с информацией о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова.

По его информации, 12 сентября состоялся консилиум врачей городской больницы Лабытнанги, которые признали состояние здоровья Сенцова стабильным.