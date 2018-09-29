Россияне показали фото Сенцова, МИД требует допуска украинских врачей
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как следует из сообщения тюремщиков, фото сделано во время "планового обследования", на которое Сенцова вывозили из колонии в городскую больницу Лабытнанги 28 сентября.
По данным ФСПВ, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову "провели коррекцию лечения". Что это означает, российские тюремщики не уточнили.
В Министерстве иностранных дел Украины призвали Россию допустить украинского консула и врачей к Сенцову.
Накануне глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой письма с информацией о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова.
По его информации, 12 сентября состоялся консилиум врачей городской больницы Лабытнанги, которые признали состояние здоровья Сенцова стабильным.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного подверглось непоправимому вреду.
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