Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на Михайлика
27 сентября, 2018, 17:33
Трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика посадили в следственный изолятор
Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.
Сообщается, что всех троих граждан Грузии поместили в следственный изолятор на 2 месяца без права внесения залога. Местное издание "Думская" пишет, что на суде подозреваемые Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе вины не признавали.
По версии следствия, 22 сентября около 21 часа подозреваемые, действуя по предварительному сговору, совершили покушение на умышленное убийство общественного деятеля.
На заседание суда Торнике Герасина привезли на каталке из больницы. Мужчине стало плохо на допросе у правоохранителей в ночь с 24 на 25 сентября и его госпитализировали.
- Напомним, поздно вечером в субботу, 22 сентября 2018 года, возле подъезда жилого дома по месту собственного проживания на Михайлика было совершено покушение. Стреляли в грудь. При этом выстрел соседи не слышали, поэтому не исключено, что оружие нападавших было с глушителем.
- Отметим, что того же дня Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
- Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управлением Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
- За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
- Правоохранители рассмотрели пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
- В Нацполиции подтвердили, что по подозрению в нападении на одесского активиста Михайлика задержали трех человек - граждан Грузии.
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