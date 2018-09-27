Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на Михайлика

27 сентября, 2018, 17:33

Трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика посадили в следственный изолятор

Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.

Сообщается, что всех троих граждан Грузии поместили в следственный изолятор на 2 месяца без права внесения залога. Местное издание "Думская" пишет, что на суде подозреваемые Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе вины не признавали.

По версии следствия, 22 сентября около 21 часа подозреваемые, действуя по предварительному сговору, совершили покушение на умышленное убийство общественного деятеля.

На заседание суда Торнике Герасина привезли на каталке из больницы. Мужчине стало плохо на допросе у правоохранителей в ночь с 24 на 25 сентября и его госпитализировали.