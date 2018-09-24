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Названы 5 версий покушения на Олега Михайлика


фото: dumskaya
Правоохранители рассматривают пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе

Об этом во время брифинга заявил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что для расследования дела была создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством областной прокуратуры. Туда вошли следователи полиции и оперативники СБУ. Преступление расследуется как покушение на умышленное убийство.

"Первая (версия, - ред.) связана с его общественной деятельностью. Вторая связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой по успеху. Четвертая – личностные отношения. Пятая – неустановленными лицами из хулиганских побуждений", - подчеркнул Головин.

  • Напомним, поздно вечером в субботу, 22 сентября 2018 года, возле подъезда жилого дома по месту его проживания на Михайлика было совершено покушение. Стреляли в грудь. При этом выстрел соседи не слышали, то есть не исключено, что оружие нападавших было с глушителем.
  • Мужчину безсознания заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию. Палата охраняется.
  • Отметим, что в тот же день Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
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