Названы 5 версий покушения на Олега Михайлика

24 сентября, 2018, 14:54

Правоохранители рассматривают пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе

Об этом во время брифинга заявил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что для расследования дела была создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством областной прокуратуры. Туда вошли следователи полиции и оперативники СБУ. Преступление расследуется как покушение на умышленное убийство.

"Первая (версия, - ред.) связана с его общественной деятельностью. Вторая связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой по успеху. Четвертая – личностные отношения. Пятая – неустановленными лицами из хулиганских побуждений", - подчеркнул Головин.