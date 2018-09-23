В Одессе продолжается митинг под стенами областного управления Нацполиции. Требуют отставки Головина

23 сентября, 2018, 16:03

В Одессе около сотни людей вышли на протест из-за нападения на руководителя городской организации политической партии "Сила людей" Олега Михайлика

На акцию под здание главного управления полиции Одесской области вышли местные активисты, однопартийцы Михайлика и неравнодушные граждане, передает ПреступностиНЕТ.

Они требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также требуют от правоохранителей эффективно расследовать нападения на активистов и назвать заказчиков и исполнителей.

Собравшиеся под зданием ГУ Нацполиции требовали, чтобы к ним вышел руководитель органа Дмитрий Головин.

Как информирует газета "Думская", на мероприятии присутствовал бывший глава одесского отделения "Правого сектора", а ныне глава ОО "Неравнодушные" Сергей Стерненко, на которого самого неоднократно нападали убийцы (во время последнего покушения Сергей смертельно ранил одного из нападавших). Он предложил зайти в здание и там ждать генерала Головина.

Около 20 человек зашли в зону ожидания на первом этаже, но прорываться через турникеты не стали.

"Нападения на патриотически настроенных активистов стали системными, но полиция не делает ничего, чтобы найти нападавших на Кузаконя, Подпалу, Козьму, Подолянку и других", - отметил Стерненко.

Митингующих встретил заместитель начальника ГУНП Сергей Махотин, который пояснил, что Головин находится на выезде по факту убийства.

Разглашать любую информацию по расследованию нападения на Михайлика он отказался.

"Есть версии, идут следственные действия", - прокомментировал он.

Акцию назвали бессрочной и призвали активистов собираться возле здания ГУНП ежедневно в 16:00.