Задержаны подозреваемые в нападении на активиста Устименко, - Нацполиция
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, правоохранители сегодня задержали подозреваемых в покушении на известного одесского активиста Виталия Устименко.
"В Днепровской и Донецкой областях задержаны двое, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Сейчас их транспортируют в Одессу", - сказал Форостяк.
Форостяк уточнил, что эти два нападения на Устименко и Михайлика не связаны между собой.
Также он рассказал подробности о задержании подозреваемых в нападении на Михайлика.
"Трое задержанных обоснованно подозреваются в совершении нападения на Михайлика. Они являются представителями преступной группировки по этническому признаку. Один из них назвал себя инвалидом первой группы. Сейчас происходит заседание суда. Подозреваемым избирают меру пресечения", - сказал Форостяк.
Он отметил, что полиция сейчас сравнивает изъятое у задержанных оружие с гильзами, которые были недавно найдены на месте совершения другого преступления в Одессе.
- Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко
- 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
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