Задержаны подозреваемые в нападении на активиста Устименко, - Нацполиция

25 сентября, 2018, 19:32

В Нацполиции подтвердили, что по подозрению в нападении на одесского активиста Михайлика задержали трех человек, и сообщили, что есть задержанные по делу о нападении на Устименко

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, правоохранители сегодня задержали подозреваемых в покушении на известного одесского активиста Виталия Устименко.

"В Днепровской и Донецкой областях задержаны двое, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Сейчас их транспортируют в Одессу", - сказал Форостяк.

Форостяк уточнил, что эти два нападения на Устименко и Михайлика не связаны между собой.

Также он рассказал подробности о задержании подозреваемых в нападении на Михайлика.

"Трое задержанных обоснованно подозреваются в совершении нападения на Михайлика. Они являются представителями преступной группировки по этническому признаку. Один из них назвал себя инвалидом первой группы. Сейчас происходит заседание суда. Подозреваемым избирают меру пресечения", - сказал Форостяк.

Он отметил, что полиция сейчас сравнивает изъятое у задержанных оружие с гильзами, которые были недавно найдены на месте совершения другого преступления в Одессе.