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Задержаны подозреваемые в нападении на активиста Устименко, - Нацполиция

В Нацполиции подтвердили, что по подозрению в нападении на одесского активиста Михайлика задержали трех человек, и сообщили, что есть задержанные по делу о нападении на Устименко

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, правоохранители сегодня задержали подозреваемых в покушении на известного одесского активиста Виталия Устименко.

"В Днепровской и Донецкой областях задержаны двое, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Сейчас их транспортируют в Одессу", - сказал Форостяк.

Форостяк уточнил, что эти два нападения на Устименко и Михайлика не связаны между собой.

Также он рассказал подробности о задержании подозреваемых в нападении на Михайлика.

"Трое задержанных обоснованно подозреваются в совершении нападения на Михайлика. Они являются представителями преступной группировки по этническому признаку. Один из них назвал себя инвалидом первой группы. Сейчас происходит заседание суда. Подозреваемым избирают меру пресечения", - сказал Форостяк.

Он отметил, что полиция сейчас сравнивает изъятое у задержанных оружие с гильзами, которые были недавно найдены на месте совершения другого преступления в Одессе.

  • Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко
  • 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
  • Из-за нападения на активистов полиция и Нацгвардия будут усиленно патрулировать Одессу.
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