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Именно Россия ответственна за сбитие MH17. Уолкер объяснил, почему

Российская власть несет ответственность в катастрофе MH17 из-за оккупации Донбасса

Об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курс Волкер в интервью "Эху Москвы".

Говоря о расследовании относительно падения MH17, он заметил, что здесь все достаточно очевидно, ведь зенитный комплекс, который сбил самолет, поступил с регулярной российской воинской части.

"Он был доставлен из России на территорию Украины, использованный для запуска с украинской территории ракеты, которая сбила гражданский самолет, а потом этот зенитный комплекс был возвращен на российскую территорию в российскую военную часть", - подчеркнул Волкер.

По его словам, в этом деле не важно то, какой национальности был человек, который нажал на пусковую кнопку, и был он гражданином Донбасса, или военным ВС РФ.

"Важно то, что это русская единица военной техники, перевезена в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, которая убила всех этих мирных граждан, а затем была вывезена из Украины. Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины ", - подытожил Волкер. 

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