Именно Россия ответственна за сбитие MH17. Уолкер объяснил, почему
Об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курс Волкер в интервью "Эху Москвы".
Говоря о расследовании относительно падения MH17, он заметил, что здесь все достаточно очевидно, ведь зенитный комплекс, который сбил самолет, поступил с регулярной российской воинской части.
"Он был доставлен из России на территорию Украины, использованный для запуска с украинской территории ракеты, которая сбила гражданский самолет, а потом этот зенитный комплекс был возвращен на российскую территорию в российскую военную часть", - подчеркнул Волкер.
По его словам, в этом деле не важно то, какой национальности был человек, который нажал на пусковую кнопку, и был он гражданином Донбасса, или военным ВС РФ.
"Важно то, что это русская единица военной техники, перевезена в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, которая убила всех этих мирных граждан, а затем была вывезена из Украины. Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины ", - подытожил Волкер.
- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
- 17 сентября этого года в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины. Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью новые "выводы" России по МН17.
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