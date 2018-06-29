ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17

29 июня, 2018, 08:46

Лидеры Евросоюза призвали Россию взять на себя ответственность за сбитый над Донбассом в 2014 году пассажирский лайнер МН17

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, принятых на заседании в Брюсселе.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции №2166 Совбеза ООН относительно падения рейса MH17. Совет призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность и полностью содействовать всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности", - говорится в документе.

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Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.

24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.

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