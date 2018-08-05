Стало известно, какой самолет россияне собирались сбить вместо рейса МН17. И с какой целью

5 августа, 2018, 17:56

Вместо малазийского "Боинга" в небе над зоной боевых действий на Донбассе российские спецслужбы собирались сбить пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы спровоцировать резкие антиукраинские настроения внутри российского общества и получить "оправдание" полномасштабного вооруженного вторжения в Украину

Об этом заявил журналист и публицист, автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом зданий, и о преступлениях, которые творил советский режим, Дэвид Саттер, в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Мотивация, я считаю, все-таки, очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий ... Возможно, они считали, что, уничтожая российский самолет, они могут оправдать захват половины Украины. И как это ни печально и ужасно, мы не можем устранить эту версию, потому что она очень логична ", - отметил он.

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При этом Саттер отметил, что это его собственное предположение, требующее дополнительного изучения.

"... Мы пока не имеем достаточно доказательств для этого. Я готов сказать, что я лично уверен, что они умышленно уничтожили пассажирский самолет. Я склонен думать, что они не хотели уничтожить малазийский самолет, а хотели уничтожить российский самолет. Но пока у меня достаточно доказательств. Это просто возможно и требует еще расследования и изучения ", - добавил журналист.