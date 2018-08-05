Стало известно, какой самолет россияне собирались сбить вместо рейса МН17. И с какой целью
Об этом заявил журналист и публицист, автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом зданий, и о преступлениях, которые творил советский режим, Дэвид Саттер, в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
"Мотивация, я считаю, все-таки, очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий ... Возможно, они считали, что, уничтожая российский самолет, они могут оправдать захват половины Украины. И как это ни печально и ужасно, мы не можем устранить эту версию, потому что она очень логична ", - отметил он.
Читайте также: Дэвид Саттер и Джерри Скиннер: русские намеренно сбили пассажирский самолет
При этом Саттер отметил, что это его собственное предположение, требующее дополнительного изучения.
"... Мы пока не имеем достаточно доказательств для этого. Я готов сказать, что я лично уверен, что они умышленно уничтожили пассажирский самолет. Я склонен думать, что они не хотели уничтожить малазийский самолет, а хотели уничтожить российский самолет. Но пока у меня достаточно доказательств. Это просто возможно и требует еще расследования и изучения ", - добавил журналист.
- Напомним, на этом же эфире Саттер объяснил, почему он считает, что россияне целенаправленно собирались сбивать именно пассажирский, а не военный или грузовой самолет.
Читайте также
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
-
-