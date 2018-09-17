Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью "выводы" России по МН17
Об этом говорилось на брифинге по результатам встречи с министров в Киеве, передает пресс-служба Минобороны Украины.
"Я бы хотел сказать, что это является абсолютной ложью. Это очередной "фейк" Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не откажется от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом в Украине. По поводу "Бука", я бы хотел сказать одним словом - это неправда. Это политика Москвы", - сказал Полторак.
В свою очередь, министр обороны Великобритании напомнил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к сбитию самолета, и опроверг новые утверждения россиян.
"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон.
- Напомним, 17 сентября в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины.
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