Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью "выводы" России по МН17

17 сентября, 2018, 17:25

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Великобритании Гэвин Александр Уильямсон назвали дезинформацией утверждение России о том, что малайзийский самолет рейса МН17 сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о российском "Буке"

Об этом говорилось на брифинге по результатам встречи с министров в Киеве, передает пресс-служба Минобороны Украины.

"Я бы хотел сказать, что это является абсолютной ложью. Это очередной "фейк" Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не откажется от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом в Украине. По поводу "Бука", я бы хотел сказать одним словом - это неправда. Это политика Москвы", - сказал Полторак.

В свою очередь, министр обороны Великобритании напомнил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к сбитию самолета, и опроверг новые утверждения россиян.

"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон.