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Катастрофа МН17: Россия заявила, что следователи врут про российский "Бук", а ракета была украинской


фото: AP Photo
В Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Так, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин заявил на пресс-конференции, что малайзийский Boeing рейса МН17 сбили ракетой 9М38. По словам российского военного, эту ракету изготовили 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии (Московская область) и за 5 дней по железной дороге отправили в воинскую часть №20152 зенитно-ракетной бригады в Тернопольской области Украины.

Российский военный утверждает, что эти данные россияне получили благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года международной следственной группой, которая расследует катастрофу. Данные об этой ракете якобы есть в архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия и имели гриф "Совершенно секретно", пока Минобороны РФ не рассекретило их.

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Также в Минобороны России заявили, что в видеоматериалах международной следственной группы по перемещению "Бука" российские эксперты якобы нашли "несоответствия". Кроме того, Минобороны РФ представило аудиозапись "переговоров украинских военных", якобы сделанную в Одесской области перед учениями в 2016 году. На аудиозаписи один из "участников разговора" говорит о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing". Россияне утверждают, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку.

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