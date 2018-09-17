Катастрофа МН17: Россия заявила, что следователи врут про российский "Бук", а ракета была украинской
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Так, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин заявил на пресс-конференции, что малайзийский Boeing рейса МН17 сбили ракетой 9М38. По словам российского военного, эту ракету изготовили 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии (Московская область) и за 5 дней по железной дороге отправили в воинскую часть №20152 зенитно-ракетной бригады в Тернопольской области Украины.
Российский военный утверждает, что эти данные россияне получили благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года международной следственной группой, которая расследует катастрофу. Данные об этой ракете якобы есть в архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия и имели гриф "Совершенно секретно", пока Минобороны РФ не рассекретило их.
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Также в Минобороны России заявили, что в видеоматериалах международной следственной группы по перемещению "Бука" российские эксперты якобы нашли "несоответствия". Кроме того, Минобороны РФ представило аудиозапись "переговоров украинских военных", якобы сделанную в Одесской области перед учениями в 2016 году. На аудиозаписи один из "участников разговора" говорит о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing". Россияне утверждают, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку.
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- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
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