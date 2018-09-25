Маск будет транслировать запуск лунной миссии в формате VR

25 сентября, 2018, 11:22

Глава SpaceX Илон Маск пообещал провести VR-трансляцию запуска туристического полета к Луне, который состоится (предположительно) в 2023 году

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it'll feel like you're there in real-time minus a few seconds for speed of light — Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.

Планируется, что всю лунную миссию зрители могут увидеть в прямом VR-эфире. Однако трансляция будет запаздывать на несколько секунд через большое расстояние, что разделяет Землю и Луну. Другие подробности о проведении трансляции пока не раскрываются.

Ранее Маск рассказал о запланированном облете Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.

Подробнее о предстоящем путешествии и личности Юсаку вы можете узнать в материале "Первый турист к Луне: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX".