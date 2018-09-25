Маск будет транслировать запуск лунной миссии в формате VR
Об этом Илон Маск написал в Twitter.
Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it'll feel like you're there in real-time minus a few seconds for speed of light— Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.
Планируется, что всю лунную миссию зрители могут увидеть в прямом VR-эфире. Однако трансляция будет запаздывать на несколько секунд через большое расстояние, что разделяет Землю и Луну. Другие подробности о проведении трансляции пока не раскрываются.
Ранее Маск рассказал о запланированном облете Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.
Подробнее о предстоящем путешествии и личности Юсаку вы можете узнать в материале "Первый турист к Луне: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX".
- Российская корпорация "Энергия" планирует отправлять к Луне и на орбиту Земли космических туристов.Однако заявленная стоимость полета (стоимость за один билет) у россиян составит от $150-180 млн - в десять раз больше, чем полет до орбиты на кораблях Blue Origin или Virgin Galactic.
- Ранее сообщалось, что сотрудник корпорации "Энергия" просверлил лишнюю дырку в "Союзе" и залил ее клеем, не сообщив о погрешности. Возможно, именно поэтому на МКС произошла недавняя утечка воздуха.
- Тем временем компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристов.
- Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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