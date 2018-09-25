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Маск будет транслировать запуск лунной миссии в формате VR

Глава SpaceX Илон Маск пообещал провести VR-трансляцию запуска туристического полета к Луне, который состоится (предположительно) в 2023 году

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Планируется, что всю лунную миссию зрители могут увидеть в прямом VR-эфире. Однако трансляция будет запаздывать на несколько секунд через большое расстояние, что разделяет Землю и Луну. Другие подробности о проведении трансляции пока не раскрываются.

Ранее Маск рассказал о запланированном облете Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.

Подробнее о предстоящем путешествии и личности Юсаку вы можете узнать в материале "Первый турист к Луне: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX".

 

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