В России собираются отправлять туристов на Луну. Ничего еще не готово, а цены выше, чем у Маска

24 сентября, 2018, 13:22

Российская корпорация "Энергия" планирует отправлять на Луну и на орбиту Земли космических туристов

Об этом пишет российское издание РИА "Новости".

Однако заявленная стоимость полета (стоимость за один билет) у россиян составит от $150-180 млн - в десять раз больше, чем полет до орбиты на кораблях Blue Origin или Virgin Galactic.

По словам источника издания, "Энергия" разрабатывает проект уже несколько лет, однако точная дата запуска ракеты пока не определена. На корабле будут три места - два для космических туристов и один для командира летательного аппарата.

На орбиту космических туристов выведет ракета-носитель "Союз-2" с кораблем "Союз-МС", а на Месяц - ракета "Ангара".

"Срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности", - добавил источник издания.

В 2017 году тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих осуществить облет Луны. Такой полет он называл реальным в 2021-2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Интересно, что в России о турпольоти к спутнику Земли вспомнили сразу же после пресс-конференции SpaceX, на которой глава компании Илон Маск рассказал о запланирован облет Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.

Подробнее о предстоящем путешествии и личность Юсаку вы можете дізнаися в материале "Первый турист до Месяца: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX".

О стоимость билетов до Луны на своей ракете в SpaceX не рассказали, однако по слухам эти цифры по крайней мере в 4 -5 раз меньше, чем заявленные в "Энергии".