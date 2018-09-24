В России собираются отправлять туристов на Луну. Ничего еще не готово, а цены выше, чем у Маска
Об этом пишет российское издание РИА "Новости".
Однако заявленная стоимость полета (стоимость за один билет) у россиян составит от $150-180 млн - в десять раз больше, чем полет до орбиты на кораблях Blue Origin или Virgin Galactic.
По словам источника издания, "Энергия" разрабатывает проект уже несколько лет, однако точная дата запуска ракеты пока не определена. На корабле будут три места - два для космических туристов и один для командира летательного аппарата.
На орбиту космических туристов выведет ракета-носитель "Союз-2" с кораблем "Союз-МС", а на Месяц - ракета "Ангара".
"Срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности", - добавил источник издания.
В 2017 году тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих осуществить облет Луны. Такой полет он называл реальным в 2021-2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.
Интересно, что в России о турпольоти к спутнику Земли вспомнили сразу же после пресс-конференции SpaceX, на которой глава компании Илон Маск рассказал о запланирован облет Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.
Подробнее о предстоящем путешествии и личность Юсаку вы можете дізнаися в материале "Первый турист до Месяца: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX".
О стоимость билетов до Луны на своей ракете в SpaceX не рассказали, однако по слухам эти цифры по крайней мере в 4 -5 раз меньше, чем заявленные в "Энергии".
- Ранее сообщалось, что сотрудник корпорации "Энергия" просверлил лишнюю дырку в "Союзе",и залил ее клеем не сообщив о погрешности. Возможно, именно поэтому на МКС произошел недавний утечка воздуха.
- Тем временем компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристов.
- Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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