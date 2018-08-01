Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов

1 августа, 2018, 14:10

Компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов

Ролик опубликован на YouTube-канале проекта

Капсула многократного использования предназначена для пяти пассажиров и выглядит довольно аскетично. В салоне установлены кресла, монитор для отслеживания параметров полета и четыре иллюминатора.

Ожидается, что минимальная стоимость билета составит $ 200 тыс. Однако даже при цене в $ 300 тыс. Запуски принесут компании убыток, считают в космической компании Teal Marco Caceres. Аналитики оценивают затраты на один полет New Shepard в $ 10 млрд.

В апреле Blue Origin провела испытания своего суборбитальный корабля New Shepard. Летательный аппарат успешно провел запуск и посадку корабля, включая приземления для манекена Crew Capsule 2.0, который представляет собой куклу с огромным количеством датчиков.



Корабль поднялся до максимальной для себя высоты - в 106 км, где по международным стандартам проходит линия Кармана - после нее начинается космос. Планируется, что именно на эту высоту New Shepard будет поднимать туристов.

В 2017 году основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $ 2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристе.

Между тем стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.

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