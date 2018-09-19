Космические теории заговора и утечка воздуха на МКС: как русские опять все "валили" на США

20 сентября, 2018, 20:05

Мария Гурская

В ночь на 30 августа 2018 года на Международной космической станции произошла утечка воздуха, причиной которой была маленькая дырочка в корпусе российского космического корабля "Союз". И теперь главный вопрос - кто и зачем просверлил отверстие?

Новостной поток после утечки был бурным: от сообщения о том, что отверстие было в российском корабле до месседжа, что авария была следствием халатности сотрудника РКК "Энергия" при сборке "Союза": тот просверлил лишнее отверстие в корпусе аппарата и просто залил его клеем, не сообщив о случившемся.

После этого в Роскосмосе, конечно же, стали отрицать вину в утечке воздуха на МКС именно российского сотрудника. У них родилась другая теория: американский астронавт специально просверлил дырку, чтобы вернуться домой.

Теперь же на 15 ноября назначили расследование: два астронавта выйдут в открытый космос, чтобы точно установить, где было просверленное отверстие. Интересно, что оба они - русские.

Все по очереди

В ночь со среды на четверг, 30 августа, специалисты Центра управления полетами (ЦУП) обнаружили, что давление в отсеках МКС стало падать. Правда, на тот момент показатели были небольшими и космонавтов будить не стали.

Утром потери воздуха стали более значимыми: утечка увеличился в 5 раз и достигла 4 миллиметров ртутного столба за 1 час. Экипажу приказали немедленно приступить к поиску места аварии.

В результате поиска микротрещину размером в 2 миллиметра нашли на стенке бытового отсека российского корабля "Союз МС-09", который 8 июня привез на станцию трех членов экипажа, в том числе европейца Александра Херста, который должен взять на себя командование форпостом.

Чтобы понять, где именно произошла утечка, астронавты постепенно закрывали различные отсеки станции и следили за давлением воздуха. В результате обнаружили утечку в транспортном пилотируемом корабле "Союз".

Дыру удалось закрыть "подручными" материалами. Ходят слухи, что первым таким "материалом" стал палец того самого Херста, а потом ее заклеили специальной клейкой лентой. Правда, после этого давление продолжило падать. Компенсировать утечку воздуха удалось с помощью баллонов, а саму дыру пришлось заклеивать дважды - на установленную пломбу наложили дополнительную заплату.

Теории заговора

Первоначальная версия утечки звучала просто: отверстие возникло из-за столкновения с каменным образованием, которое пролетало через космос на большой скорости. То есть, из-за осколка метеорита или чего-то типа того.

Эти частицы совсем крошечные, но в пространстве они путешествуют на скорости в тысячи миль в час и могут легко прорезать металл.

В течение десятилетий они оставляли свой след на разных космических аппаратах и спутниках. В 2013 году одна такая "крошка" проделала видимую дыру в одной из солнечных батарей на МКС:

Bullet hole - a small stone from the universe went through our solar array. Glad it missed the hull. pic.twitter.com/iBHFVfp1p8 — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 29 апреля 2013 г.

Однако впоследствии появились фото "трещины", и предыдущую версию отвергли:на снимках четко видно отверстие правильной формы, которое явно просверлили инструментом. Версию с зелеными человечками на борту МКС отбросили, и начали искать виновных на Земле.

ISS Leak summary:



First thought was MMOD strike.



Then NASA released pics. Lots of people: "Hmmm, doesn't look like MMOD". NASA deleted the photos.



Top Russian news site RIA NOVOSTI reported via sources but apparently confirmed by Mr Rogozin - it was a drill hole. pic.twitter.com/520kHK0TMc — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 3 сентября 2018 г.

После расследования СМИ начали сообщать, что причиной утечки стало традиционное русское разгильдяйство: сотрудник РКК "Энергия" при сборке космического корабля просверлил лишнее отверстие в корпусе аппарата и просто замазал его клеем, не сообщив о случившемся.

Один из собеседников российского издания "РИА Новости" рассказал, что проблема возникла еще на Земле в процессе построения "Союза". Другой источник уточнил, что когда сотрудник осознал свою ошибку, то заклеил отверстие специальным клеем. Поэтому проблему не обнаружили во время проверки корабля на герметичность. Дырка не проявлялась первые два месяца орбитального полета, но когда клей подсох, его выдавило наружу.

Однако со временем в Роскосмосе начали отрицать вину в утечке воздуха на МКС российского сотрудника. Теперь виноватыми стали американские астронавты, которые "специально просверлили дыру".

Там считают, что американские астронавты могли намеренно просверлить отверстие в "Союзе" и таким образом спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю c больным членом экипажа.

Роскосмос обратился в NASA с просьбой предоставить копии записей с видеорегистратора и все медицинские показания астронавтов. Но эти сведения относятся к врачебной тайне, и шансы получить их крайне малы.

"Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль", - говорилось в сообщении.

Российский космонавт Максим Сура высказался, что это может быть поступком астроннавта "который не мог больше жить космическим жизнью". "Мы все люди, и каждый может захотеть вернуться домой, но этот метод очень низкий", - сказал он.

После скандала и шквала обвинений в СМИ и соцсетях, администратор НАСА Джим Биденстийн и гендиректор Роскосмора Дмитрий Рогозин решили создать комиссию для специального расследования причин утечки.

На сайте NASA появилась довольно непрямое заявление, в котором, однако, фигурировал месседж о том, что члены экипажа - три астронавта NASA, два российских космонавта и немецкий космонавт, который представляет Европейское космическое агентство, не подпадают ни под какие подозрения.

"Они также договорились об избежании каких-либо предварительных выводов и предоставлении каких-либо объяснений до окончания окончательного расследования", - заявили в пресс-релизе, опубликованном НАСА в четверг 13 сентября.

"Они признали, что весь экипаж предан безопасной эксплуатации станции и всех присоединенных космических аппаратов, чтобы обеспечить успех миссии", - добавили там.

Расследование продолжается

18 сентября стало известно, что космонавты, которые готовятся к экспедиции на Международную космическую станцию, 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы точно установить, где был просверленное отверстие - в космосе или на Земле.

По словам заместителя генерального директора корпорации "Роскосмос" Николая Севастьянова, члены экспедиции выйдут в открытый космос и вырежут часть антиметеоритной защиты с внешней стороны корабля. Члены экипажа, которые сейчас находятся на МКС, сделать этого не могут, потому что для такой операции требуется особая подготовка. Правда, возникает вопрос почему во время данной операции будут задействованы только члены российского экипажа.

Вырезав кусок защиты с помощью специальных ножниц космонавты выяснят, остались на внешней стороне проема следы сверления. Речь идет о царапинах на листе алюминия и следах клея, которым залатали дыру, если она появилась на Земле.

Между листами антиметеоритной защиты и основным корпусом "Союза" есть небольшое отверстие, добраться до которого с герметиком могли только на Земле, рассказали в "Роскосмосе". Там считают, что вероятность этого крайне мала. Исследование фрагмента обшивки займет около двух часов.

Враги на Земле, братья в космосе?

По вопросам космоса США и Россия сотрудничают порой активнее, чем на Земле, и, что еще интереснее, почти совсем не ссорятся. Это может показаться странным на фоне многочисленных санкций от США. Однако все объясняется просто: пока что, к сожалению, у США нет выбора, поскольку американские астронавты сейчас могут использовать только российские ракеты для полетов на МКС.

"Голос Америки" в своем материале привел слова эксперта по истории космических полетов Эми Шира Тайтели. "Сегодня мы можем добраться до МКС или осуществлять любые другие пилотируемые полеты только с помощью России. Мы полагаемся на Россию на 100 процентов", - сказала Тайтел.

Когда в 2011 году последний космический Шаттл совершил посадку, США остались без собственных средств доставки на МКС. Агенство NASA изменило направление своих бюджетных средств, переориентировав их на разработку космических кораблей нового поколения, говорит куратор Национального аэрокосмического музея Кэтлин Льюис.

"Россияне - наши партнеры по Международной космической станции, - отметила она. Поэтому их считают надежными в деле предоставления услуг, касающихся МКС. У них есть корабль "Союз", который эксплуатируется уже 50 лет".

Ракета "Союз", которой пользуются американские астронавты, - это прямой потомок ракеты-носителя, которая вывела на орбиту первый спутник в 1957 году.

Однако уже через год ситуация может измениться: ожидается, что благодаря компаниям SpaceX и Boeing, США снова смогут самостоятельно запускать человека на МКС.