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Врач рассказал о состоянии здоровья раненого одесского активиста Михайлика

Состояние одесского активиста Олега Михайлика, которого ранили из огнестрельного оружия, стабильное

В то же время пулю врачи еще не изымали, это планируется сделать после того, как его состояние окончательно стабилизируется, сообщил главный врач Клинической больницы №1 Одессы Евгений Григорьев, сообщает Общественное.

"Состояние пациента стабильное, проводится весь объем консервативной терапии, положительная динамика течения. Удаление инородного тела происходит после того, как у больного будет стабильное состояние и делается это как правило в плановом порядке через 2-3 месяца. Травма достаточно серьезная, больного доставили в состоянии клинической смерти", — сообщил врач.

Врач уточнил, что пациент находится в реанимации.

"Он в сознании, ест, общается с родными, завтра будем его поднимать", — сказал Григорьев.

Врач объяснил, что пулю врачи планируют удалить позже, поскольку сейчас у пострадавшего возникло воспаление легких и оперативное вмешательство может только навредить.

  • Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
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