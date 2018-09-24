Врач рассказал о состоянии здоровья раненого одесского активиста Михайлика
В то же время пулю врачи еще не изымали, это планируется сделать после того, как его состояние окончательно стабилизируется, сообщил главный врач Клинической больницы №1 Одессы Евгений Григорьев, сообщает Общественное.
"Состояние пациента стабильное, проводится весь объем консервативной терапии, положительная динамика течения. Удаление инородного тела происходит после того, как у больного будет стабильное состояние и делается это как правило в плановом порядке через 2-3 месяца. Травма достаточно серьезная, больного доставили в состоянии клинической смерти", — сообщил врач.
Врач уточнил, что пациент находится в реанимации.
"Он в сознании, ест, общается с родными, завтра будем его поднимать", — сказал Григорьев.
Врач объяснил, что пулю врачи планируют удалить позже, поскольку сейчас у пострадавшего возникло воспаление легких и оперативное вмешательство может только навредить.
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