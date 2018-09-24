Врач рассказал о состоянии здоровья раненого одесского активиста Михайлика

24 сентября, 2018, 23:47

Состояние одесского активиста Олега Михайлика, которого ранили из огнестрельного оружия, стабильное

В то же время пулю врачи еще не изымали, это планируется сделать после того, как его состояние окончательно стабилизируется, сообщил главный врач Клинической больницы №1 Одессы Евгений Григорьев, сообщает Общественное.

"Состояние пациента стабильное, проводится весь объем консервативной терапии, положительная динамика течения. Удаление инородного тела происходит после того, как у больного будет стабильное состояние и делается это как правило в плановом порядке через 2-3 месяца. Травма достаточно серьезная, больного доставили в состоянии клинической смерти", — сообщил врач.

Врач уточнил, что пациент находится в реанимации.

"Он в сознании, ест, общается с родными, завтра будем его поднимать", — сказал Григорьев.

Врач объяснил, что пулю врачи планируют удалить позже, поскольку сейчас у пострадавшего возникло воспаление легких и оперативное вмешательство может только навредить.