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К расследованию покушения на одесского активиста Михайлика присоединилось СБУ

Для расследования нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли работники СБУ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель прокуратуры Одесской области", - говорится в сообщении.

Опрос окружения Михайлика и свидетелей продолжается.

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