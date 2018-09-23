Раненый в Одессе активист пришел в себя
23 сентября, 2018, 10:47
Состояние раненого в субботу в Одессе общественного деятеля Олега Михайлика на данный момент стабилизировалось, ему предоставлена охрана
Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник председателя главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание, и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела, и, по информации врачей, операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сказал Форостяк.
Сообщается также, что Михайлику предоставлена охрана.
- Как сообщалось, в Одессе выстрелом в грудь ранен Олег Михайлик.
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