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Раненый в Одессе активист пришел в себя

Состояние раненого в субботу в Одессе общественного деятеля Олега Михайлика на данный момент стабилизировалось, ему предоставлена охрана

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник председателя главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание, и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела, и, по информации врачей, операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сказал Форостяк.

Сообщается также, что Михайлику предоставлена охрана.

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