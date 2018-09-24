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Нападения на активистов: полиция и Нацгвардия будут усиленно патрулировать Одессу

Со вторника, 25 сентября, сотрудники Национальной полиции и бойцы Национальной гвардии начнут усиленное патрулирование улиц Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по итогам совещания в Одессе, которое провели первый заместитель министра Сергей Яровой и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В Одессе начинается комплекс профилактических мероприятий, а на улицы города и области выйдут усиленные патрули полиции и бойцы.

На совещании обсуждался ход расследования нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Как отметил Яровой, для МВД "принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы" над патриотическими общественными организациями региона.

Он добавил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко в начале октября планируют посетить регион.

  • Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
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