Нападения на активистов: полиция и Нацгвардия будут усиленно патрулировать Одессу

24 сентября, 2018, 23:15

Со вторника, 25 сентября, сотрудники Национальной полиции и бойцы Национальной гвардии начнут усиленное патрулирование улиц Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по итогам совещания в Одессе, которое провели первый заместитель министра Сергей Яровой и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В Одессе начинается комплекс профилактических мероприятий, а на улицы города и области выйдут усиленные патрули полиции и бойцы.

На совещании обсуждался ход расследования нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Как отметил Яровой, для МВД "принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы" над патриотическими общественными организациями региона.

Он добавил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко в начале октября планируют посетить регион.