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САП открыла производство против Сытника из-за заявления Омеляна

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту разглашения данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником в деле Омеляна

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщила пресс-служба САП в своем Facebook.

Как отмечается, речь идет о заявлении министра Инфраструктуры Владимира Омеляна относительно заблаговременного уведомления руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины о запланированом проведении обыска по месту его проживания.

"Предварительно, указанное заявление не усматривается голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении, содержащие сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 08:00 час., 11:32 час., 19:09 час., 23:42 час. 02.11.2017 года", - говорится в сообщении.

В САПе также отметили, что материалы открытого уголовного производства будут направлены Генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия.

"Одновременно обращаем внимание, что Ситником А.С. последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства", - отметили в пресс-службе САП.

  • Напомним, 13 сентября 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Позже Омелян  прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
  • Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
  • 20 сентября НАБУ обнародовало отрывки из переписки Омеляна, заявив, что переписка министра инфраструктуры дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению.

 

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