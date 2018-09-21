САП открыла производство против Сытника из-за заявления Омеляна

21 сентября, 2018, 18:08

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту разглашения данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником в деле Омеляна

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщила пресс-служба САП в своем Facebook.

Как отмечается, речь идет о заявлении министра Инфраструктуры Владимира Омеляна относительно заблаговременного уведомления руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины о запланированом проведении обыска по месту его проживания.

"Предварительно, указанное заявление не усматривается голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении, содержащие сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 08:00 час., 11:32 час., 19:09 час., 23:42 час. 02.11.2017 года", - говорится в сообщении.

В САПе также отметили, что материалы открытого уголовного производства будут направлены Генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия.

"Одновременно обращаем внимание, что Ситником А.С. последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства", - отметили в пресс-службе САП.