Украина точно получит Томос и будет защищать права священников, которые выйдут из МП, - Порошенко

20 сентября, 2018, 11:54

Предоставление автокефалии украинской церкви - уже необратимый процесс, в который не позволят вмешиваться другим странам

Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что усилить единство внутри Украины позволит создание единой поместной православной украинской церкви.

"Экзархи Вселенского патриархата, отбросив все дипломатические условности, сказали мне: "Процесс предоставления автокефалии Украине выходит на финишную прямую". Сказали это публично", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он не знает, когда именно Томос для Украины будет принят, но выразил уверенность, что этот процесс повернуть вспять уже нельзя.

"Мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам и во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство. Особенно чужое государство", - отметил Порошенко.

Он добавил, что при этом Украина будет защищать права тех, хтот захочет остаться частью русской церкви, а ее саму продолжат называть Российской православной церковью. Впрочем, при этом, государство защитит и тех священников, которые захотят выйти из Московского патриархата.