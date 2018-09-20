Украина точно получит Томос и будет защищать права священников, которые выйдут из МП, - Порошенко
Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что усилить единство внутри Украины позволит создание единой поместной православной украинской церкви.
"Экзархи Вселенского патриархата, отбросив все дипломатические условности, сказали мне: "Процесс предоставления автокефалии Украине выходит на финишную прямую". Сказали это публично", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, он не знает, когда именно Томос для Украины будет принят, но выразил уверенность, что этот процесс повернуть вспять уже нельзя.
"Мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам и во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство. Особенно чужое государство", - отметил Порошенко.
Он добавил, что при этом Украина будет защищать права тех, хтот захочет остаться частью русской церкви, а ее саму продолжат называть Российской православной церковью. Впрочем, при этом, государство защитит и тех священников, которые захотят выйти из Московского патриархата.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросам национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-