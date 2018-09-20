 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина точно получит Томос и будет защищать права священников, которые выйдут из МП, - Порошенко


фото: REUTERS
Предоставление автокефалии украинской церкви - уже необратимый процесс, в который не позволят вмешиваться другим странам

Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что усилить единство внутри Украины позволит создание единой поместной православной украинской церкви.

"Экзархи Вселенского патриархата, отбросив все дипломатические условности, сказали мне: "Процесс предоставления автокефалии Украине выходит на финишную прямую". Сказали это публично", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он не знает, когда именно Томос для Украины будет принят, но выразил уверенность, что этот процесс повернуть вспять уже нельзя.

"Мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам и во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство. Особенно чужое государство", - отметил Порошенко.

Он добавил, что при этом Украина будет защищать права тех, хтот захочет остаться частью русской церкви, а ее саму продолжат называть Российской православной церковью. Впрочем, при этом, государство защитит и тех священников, которые захотят выйти из Московского патриархата.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать