Взрыв на Ровенском полигоне: Луценко написал письмо главе комитета ВР
19 сентября, 2018, 20:05
Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил письмо главе комитета ВР по нацбезопасности Сергею Пашинскому, в котором изложил позицию относительно пояснений по поводу хода расследования причин взрыва на Ровенском полигоне
Об этом сообщает “РБК-Украина”.
Сообщается, что соответствующие копии письма были розданы представителем секретариата комитета во время заседания.
"Лично рекомендую ознакомиться с положением закона "О комитетах Верховной Рады". В частности, в статье 48 закона указано, что комитеты имеют право приглашать на свое заседание министров, руководителей государственных органов, должностных и служебных лиц и получать от них необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня разъяснения. Указанный закон не имеет никаких распоряжений, которые бы давали право комитета заслушивать состояние расследования в данном уголовном производстве ", - сообщил Луценко.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Президент Петр Порошенко запретил использовать во время учений такие минометы до завершения расследования.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ровенщине.
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-