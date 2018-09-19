Взрыв на Ровенском полигоне: Луценко написал письмо главе комитета ВР

19 сентября, 2018, 20:05

Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил письмо главе комитета ВР по нацбезопасности Сергею Пашинскому, в котором изложил позицию относительно пояснений по поводу хода расследования причин взрыва на Ровенском полигоне

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Сообщается, что соответствующие копии письма были розданы представителем секретариата комитета во время заседания.

"Лично рекомендую ознакомиться с положением закона "О комитетах Верховной Рады". В частности, в статье 48 закона указано, что комитеты имеют право приглашать на свое заседание министров, руководителей государственных органов, должностных и служебных лиц и получать от них необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня разъяснения. Указанный закон не имеет никаких распоряжений, которые бы давали право комитета заслушивать состояние расследования в данном уголовном производстве ", - сообщил Луценко.