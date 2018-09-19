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Начался уже необратимый процесс: Филарет заверил в получении Томоса

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен в том, что Украина в ближайшее время получит Томос об автокефалии УПЦ

Такое убеждение он высказал, выступая в Посольстве Украины в США перед представителями украинской общины, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви", - отметил Филарет.

Он пояснил, что это будет означать создание единой УПЦ.

"А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь такие же права, как и все украинские церкви, однако не будет называться Украинской церковью", - отметил он.

О приближении к получению Томоса свидетельствуют формальные процедуры со стороны Константинополя.

"Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, так как начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда - это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства", - отметил Филарет.

Он пояснил, что, по процедуре, предоставление Томоса происходит по-разному.

"Это может быть и очень быстро, а может, и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов - своих послов - в Киев, уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел ", - отметил Филарет.

Когда Томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской Православной Церкви, подытожил Филарет.

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