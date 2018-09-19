Начался уже необратимый процесс: Филарет заверил в получении Томоса
Такое убеждение он высказал, выступая в Посольстве Украины в США перед представителями украинской общины, сообщает Укринформ.
"Сейчас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви", - отметил Филарет.
Он пояснил, что это будет означать создание единой УПЦ.
"А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь такие же права, как и все украинские церкви, однако не будет называться Украинской церковью", - отметил он.
О приближении к получению Томоса свидетельствуют формальные процедуры со стороны Константинополя.
"Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, так как начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда - это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства", - отметил Филарет.
Он пояснил, что, по процедуре, предоставление Томоса происходит по-разному.
"Это может быть и очень быстро, а может, и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов - своих послов - в Киев, уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел ", - отметил Филарет.
Когда Томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской Православной Церкви, подытожил Филарет.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду о поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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