В Украине русскоязычное население страдает только на оккупированных РФ территориях, - Волкер
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Там (на Донбассе, – ред.) есть русскоязычное население, которое живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, везде. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, – это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию", – заявил Волкер на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
По мнению спецпреда, РФ должна вывести свои войска с Донбасса, если хочет улучшить жизнь русскоязычного населения в Украине.
Кроме того, он добавил, что Украине необходимо подумать над увеличением количества пограничников на пропускных пунктах, а также найти новые пути доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения.
Спецпредставитель Госдепа отметил, что жителям оккупированных территорий необходимо знать, что правительство Украины считает их гражданами страны.
15-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованная Фондом Виктора Пинчука, проходит в Киеве 13-15 сентября.
- Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Россию стать стать хорошим и мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы.
- Также он заявил, что на Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликта было убито больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов.
- Кроме того, Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции.
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