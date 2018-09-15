На Донбассе с 2014 года убито больше людей, чем в Сребренице, - Волкер

15 сентября, 2018, 13:18

На Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликта было убито больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает Еспресо.TV.

Волкер подчеркнул, что на востоке Украины продолжается "горячая война", которая приводит к "катастрофическим последствиям для местного населения". Он отметил, что в первую очередь речь идет про огромные гуманитарные проблемы.

"Более 10 тысяч людей погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, наибольшее перемещение европейского населения со времени Второй мировой войны", - сказал Волкер.

"И этот конфликт не завершился, он не является замороженным, он длится на протяжении четырех лет и продолжается каждый день, каждую ночь", - добавил спецпредставитель США.

Также он отметил, что в среднем каждые три дня на Донбассе погибает один украинский боец.

Как известно, резня в Сребренице произошла в 1995 году, вследствие этого военного преступления были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман.