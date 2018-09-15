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Россия должна согласиться стать мирным соседом для Украины, и не только, - Волкер

Россия должна согласиться стать хорошим и мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы

Об этом 15 сентября во время панельной дискуссии на конференции YES-2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Еспресо.TV.

Комментируя вопрос модератора о шансах деэскалации конфликта на Донбассе и возможности его решения, Волкер заявил: "Это искусственный конфликт, созданный и спровоцированный Россией".

"Но ... мы готовы к переговорам, однако Россия должна принимать в них участие. Нам нужно, чтобы Россия признала, что будет мирно жить со своими соседями, уважая их границы и соблюдая Хельсинские принципы", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что не России решать будущее своих соседей".

"Сама Украина должна решать свое будущее, а Россия должна согласиться стать хорошим мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы", - добавил Волкер, говоря о безопасности стран, которые, как Украина, "не члены НАТО и не друзья России".

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