Волкер советует Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции

15 сентября, 2018, 13:48

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендует украинской власти продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Об этом он заявил в общении с журналистами на форуме Yalta European Strategy, сообщает Еспресо.TV.

Волкер напомнил, что ключевые санкции в отношении России, которые действуют в Европейском Союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что именно Россия постоянно нарушает ключевые требования Минских соглашений, и за тем призвал Украину не допускать претензий в свою сторону.

"Вы знаете, что в Европейском Союзе есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу. Непродления закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею снятия санкций", - заявил он.

Действие нормы об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года.