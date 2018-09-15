Волкер советует Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции
Об этом он заявил в общении с журналистами на форуме Yalta European Strategy, сообщает Еспресо.TV.
Волкер напомнил, что ключевые санкции в отношении России, которые действуют в Европейском Союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.
Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что именно Россия постоянно нарушает ключевые требования Минских соглашений, и за тем призвал Украину не допускать претензий в свою сторону.
"Вы знаете, что в Европейском Союзе есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу. Непродления закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею снятия санкций", - заявил он.
Действие нормы об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года.
- Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Россию стать стать хорошим и мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы.
- Также он заявил, что на Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликтав было убито больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов.
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