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Гройсман рассказал, что сейчас больше всего нужно Украине

Ответственность и конкретные дела нужны сегодня Украине для поддержки роста и укрепления

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает его пресс-служба.

"Из чего состоит будущее? С сегодняшнего дня и нашего видения того, каким мы хотим его встречать. Но будущее связано с ответственностью. Это то, чего не хватает Украине. Ответственности. Не просто громких и качественных речей, а конкретных дел", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что год назад - во время 14-й встречи - он анонсировал проведение пяти ключевых реформ - в образовании, медицине, пенсионном обеспечении. И все они сейчас на той или иной стадии внедрения.

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"За этот год нам удалось удержать стабильность и начать проводить реформы. Сегодня важно сказать, что обязательства выполняются. Стало ли будущее легче? Нет. Перед нами вызовы. Вызовы безопасности и внутренние вызовы. Мы входим в процесс новых выборов. И мы снова перед выбором - как идти дальше и где наша цель. И наша цель - европейская семья. Поэтому нам надо соответствовать этой цели", - добавил Гройсман.

Фундаментальными основами безопасности Украины он считает "сильную армию, сильную национальную экономику, которая имеет серьезный потенциал, демократию и демократические институты".

"И предстоящие выборы - это тест на демократию, право выбора и верховенство закона", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, положительная динамика в экономике уже ощутима. Рост за второй квартал составил 3,6%. А дальше - серьезная работа по улучшению делового климата, привлечение инвестиций, в том числе путем приватизации, уменьшение инфляции и продолжение фундаментальных реформ.

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