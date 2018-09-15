Тимошенко: Украине нужен настоящий мир, а не замороженный конфликт на Донбассе

15 сентября, 2018, 14:22

Украинцы желают мира. Замораживание конфликта или "гибридный" мир нельзя выдавать за решение проблемы деоккупации Крыма и Донбасса

Об этом Юлия Тимошенко заявила 15 сентября 2018 года во время выступления в рамках панели "Будущее Украины глазами украинских политиков" на форуме "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, передает ее пресс-служба.

По мнению лидера "Батькивщины", тот факт, что процесс возвращения Донбасса и Крыма идет не так хорошо, как хотелось бы Киеву, не может быть поводом для компромиссов за счет украинских интересов.

"Нам нужен настоящий мир. Это означает, что нам требуется полное восстановление целостности нашей территории, нам нужна полная демилитаризация оккупированных территорий, нам нужно, чтобы страна агрессор - Российская Федерация - оставила нас в покое, и чтобы 2 млн беженцев, как их сейчас называют внутренне перемещенными лицами, вернулись обратно домой. Мы хотим видеть истинный мир и истинное восстановление нашей территориальной целостности", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала мир не предлагать Украине пути, которые предусматривают лишь формальное восстановление своего суверенитета, оставляя оккупированные ныне территории реально неподконтрольными Киеву.

По мнению Тимошенко, сегодня государству нужна новая стратегия мира, которая бы учитывала Будапештский меморандум, к которому нынешняя власть зря не апеллирует.

"Я против того, чтобы его отбросили в сторону и сделали вид, что его не существует. Если самые сильные страны мира дают гарантии любой стране, включая Украину, если мы отказываемся от ядерного оружия, то мы должны быть уверены, что это - не бумажки, а реальные весомые ответственные гарантии", - заявила Тимошенко.

Война, по мнению лидера "Батькивщины", не только сплотила нашу нацию, но и существенно изменила геополитические настроения украинцев, которые стремятся к независимости, восстановления территориальной целостности, настоящего мира и будущего в западной цивилизации. Того, что политическая сила Тимошенко говорила и до войны.

Социология, которая впервые за время независимости свидетельствует, что почти 70% граждан хотят вступления в ЕС и почти 50% - в НАТО, уверена Тимошенко, это подтверждает.

"Я вижу Украину в единой европейской семье и полноправным членом НАТО", - резюмировала политик.