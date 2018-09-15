"Немного потерпите": Вакарчук ушел от ответа относительно участия в выборах президента

15 сентября, 2018, 12:34

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на конференции YES в Киеве в субботу не ответил на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - сказал в частности он.

В то же время Вакарчук заявил, что не готов мириться с ситуацией, когда политики продолжают воровать.

"Я часто слышу от политиков слова о том, что музыканты должны петь, а политикой должны заниматься политики. 27 лет эти политики занимаются политикой. И что мы видим? Что делают политики? Воруют. Переводя на нормальный язык, их лозунг должен быть таким: пусть музыканты поют, а мы будем продолжать воровать", - отметил певец.

"Вы готовы мириться с такой ситуацией? Я не готов. Что мне в такой ситуации остается делать?", - сказал Вакарчук.

Кроме того, певец заявил, что готов к тому, что в случае похода в политику все его прошлое станет предметом публичного рассмотрения.

"Это самая легкая часть из того, что тебе надо сделать, если ты хочешь быть политиком, хотя мне это слово не нравится. Если ты не готов к этому, то не стоит даже приходить и садиться в это кресло", - сказал Вакарчук.

"Я - готов", - добавил он.

Вакарчук также сравнил ситуацию в политике с выбором для вегетарианца, который приходит в "стейкхауз", и ему предлагают только мясные блюда.

"Это ситуация, где или надо пойти на нарушение своих принципов, или остаться без еды. Я не собираюсь нарушать принципы и не собираюсь оставаться голодным", - сказал он.

Вакарчук также выразил убеждение, что "те люди, которым доверяет общественно,должны взять власть в свои руки".

Кроме того, по словам Вакарчука, люди, которые за ним стоят, имеют отвагу и силу.

"Я верю, что лидеры – это важная вещь. Люди – это большая ценность. Но важно, кто стоит за этими людьми. Люди, которые стоят за мной должны отвагу, силу, которую не остановить. И поверьте, мы не остановимся", - заявил он.

По его словам, уже сейчас нужно "начинать разговор с простыми людьми". "Это первый этап того, что нужно делать в этой стране", - считает Вакарчук.

"Не важно, кто будет президентом, потому что в этой стране человек не изменит страну, а правила. И я сделаю все, чтобы поменять эти правила. Мы изменим эти правила везде, где нужно их изменить", - отметил певец.

В то же время, отвечая на многократный вопрос модератора о намерении баллотироваться в президенты, Вакарчук сказал: "То, что мне действительно нравится в шоу-бизнесе – это возможность держать в напряжении".