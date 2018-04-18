Два года правительства Гройсмана: достижения и "хвосты"

18 апреля, 2018, 12:32

Ульяна Букатюк

Чего удалось достичь Кабмину под руководством Владимира Гройсмана за два года. А какие шаги правительство так и не смогло сделать

14 апреля 2016 года было избрано правительство Гройсмана. И вот уже прошло два года, поэтому можно подводить некоторые итоги.

“За эти два года не было ни одного легкого дня. Невероятное количество вызовов, проблемы практически в каждой сфере, которые нужно решать одновременно, постоянные противостояния”, - так прокомментировал эти два года сам премьер-министр Владимир Гройсман.

Какие основные достижения и провалы правительства, возглавляемого самым молодым в истории Украины премьер-министром?

Осень и весна реформ

Вторая годовщина работы правительства пришлась на субботу, поэтому в Верховной Раде отчет правительства ждали на этой неделе. Однако в ближайшее время его не будет. Сначала Владимир Гройсман должен был докладывать перед парламентариями в среду, 18 апреля. И депутаты решили, что готовы заслушать Гройсмана аж 20 июня.

Официальная причина — командировка председателя комитета, заместителя председателя фракции “Народный фронт” Андрея Иванчука в Вашингтон. Однако в кулуарах поговаривают, что таким образом в Раде избегают поднимать вопрос отчета правительства, поскольку голосов за его утверждении может не хватить, что поставит ребром вопрос отставки Гройсмана. В прошлом году отправить правительство Гройсмана в отставку пыталась Тимошенко, теперь политологи говорят о недовольстве работой КМУ со стороны Банковой.

Впрочем, “для людей” в правительстве все же решили отчитаться. 16 апреля на Правительственном портале опубликовали инфографику с основными достижениями за два года работы. Успехи разделили на 15 сфер.

Что же думают эксперты об эффективности правительства Гройсмана?

“Есть пять стратегических реформ, за которые взялось правительство: децентрализация, реформа здравоохранения, реформа образования, пенсионная реформа и земельная”, - объясняет в комментарии Еспресо Дмитрий Ливч, менеджер группы “Экономическое развитие” РПР. - “Четыре из них запустили, успешно проходит реформа децентрализации (статус выполнения около 70%), ею можно пишататися, пенсионная, образовательная и медицинская реформы только в начале пути и будут иметь влияние уже в перспективе, а вот земельную реформу провалили”.

Повышение минималки и пенсии

Не самое положительное в работе правительства население оценивает повышение пенсий и зарплат. Принятие пенсионной реформы позволило повысить пенсии еще в октябре 2017 года и осуществить их переиндексацию.

Напомним, еще в декабре 2016 года минимальная зарплата в Украине составляла 1600 грн. С 2017 года правительство решило повысить этот показатель вдвое - до 3200 грн. А с января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет

3723 грн.

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Мнения экономистов по этому поводу разделились. С одной стороны, это провоцирует инфляцию и давит на малый бизнес, который вынужден искать дополнительные средства.

В НБУ посчитали, что удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5% к показателю инфляции в 2017 году. Инфляция в конечном итоге “съедает” повышение зарплаты, а малые компании сокращают штат, чтобы сэкономить.

С другой стороны, это поспособствовало росту реальной заработной платы в стране, говорит руководитель аналитического департамента инвесткомпании "Concorde Capital" Александр Паращий в эфире “Радио НВ”.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии Еспресо объясняет, что большинство роботодателей начали сталкиваться с реальной нехваткой квалифицированных рабочих, именно поэтому пошли на повышение зарплат: “Что никоим образом не связано с повышением минимальной зарплаты”.

Кушнирук связывает рост цен на товары в прошлом году с немонетарными факторами: ростом цен на нефтепродукты и нефть на внешних рынках.

“Повышение минимальной заработной платы является болезненным для бюджета Украины, но это не тот шаг, который даст возможность перезапустить украинскую экономику”, - заключает Дмитрий Ливч.

“Для этого нужны структурные реформы, такие как приватизация, создание рынка земли и тому подобное. Именно это позволит быстрее и качественнее повысить уровень жизни населения”.

Экономические реформы

И если реформы вроде пенсионной или образовательной являются стратегическими и важными для будущего всей страны, то для роста экономики они являются скорее вспомогательными, объясняют экономисты. Для того, чтобы “разогнать” экономику, уже сейчас нужно проводить реформы экономические. И здесь специалисты указывают на пока скромные достижения правительства.

Пока что за два года работы правительства значительной положительной динамики в международных рейтингах (вроде Индекса экономической свободы или Индекса глобальной конкурентоспособности) не видно, объясняет Дмитрий Ливч.

“Рост ВВП на 2,2% - незначительный, но по крайней мере в 2017 году экономика Украины росла”, - констатирует Ливч.

31 января 2018 г. правительство представило пакет из 35 законов, с помощью которых Украина сможет удвоить экономический рост уже в этом году. Владимир Гройсман заявил, что благодаря им украинская экономика будет расти на 5-7% ежегодно.

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Пакет документов сформированный по 5-ти основным направлениям:

прозрачный доступ к госресурсам;

дерегуляция и улучшение бизнес-климата;

защита прав бизнеса;

облегченный доступ к финансированию ;

поощрение инноваций.

За два законопроекта из этого пакета депутаты уже проголосовали в начале года (регулирования деятельности ООО и кредитный реестр НБУ). Остальные законопроекты парламент должен принять до конца 2018 года.

“Реформы приватизации и рынка земли могут обеспечить даже вдвое больше роста (5-7% - Еспресо), однако для этого нужна политическая воля, поддержка международных партнеров и четкая стратегия со стороны правительства (которой пока нет)” - заключает эксперт РПР Дмитрий Ливч.