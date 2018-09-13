Россия решила оптом оправдаться за все преступления, - Цимбалюк о признании Пивоварника

13 сентября, 2018, 21:41

Все признания подозреваемого в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника являются ложными, как, собственно, и другие оправдания России, прозвучавшие накануне

Об этом заявил бывший доброволец Алексей Цимбалюк в эфире Еспресо.TV.

"В России вчера был день рукопожатих убеждений. То есть, мы не виноваты нигде и ни в чем. Мужчины решили не растягиваться во времени и оптом оправдаться за все преступления", - сказал Цымбалюк.

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Сам Пивоварник, по его словам, находится в розыске, поэтому в Украину попасть не мог, а о наличии так называемых секретных файлов у подозреваемого Цимбалюк сказал, что это могут быть файлы из разряда распятых младенцев и расстрелянных снегирей".