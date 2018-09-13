Россия решила оптом оправдаться за все преступления, - Цимбалюк о признании Пивоварника
13 сентября, 2018, 21:41
Все признания подозреваемого в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника являются ложными, как, собственно, и другие оправдания России, прозвучавшие накануне
Об этом заявил бывший доброволец Алексей Цимбалюк в эфире Еспресо.TV.
"В России вчера был день рукопожатих убеждений. То есть, мы не виноваты нигде и ни в чем. Мужчины решили не растягиваться во времени и оптом оправдаться за все преступления", - сказал Цымбалюк.
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Сам Пивоварник, по его словам, находится в розыске, поэтому в Украину попасть не мог, а о наличии так называемых секретных файлов у подозреваемого Цимбалюк сказал, что это могут быть файлы из разряда распятых младенцев и расстрелянных снегирей".
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве якобы убили известного политэмигранта, бывшего российского, а ныне уже украинского, журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- Правоохранителям удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- Голосеевский районный суд города Киева после сделки со следствием приговорил к 4,5 года лишения свободы Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка.
- Позже в сети появилось видео, на котором подозреваемый в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченка Вячеслав Пивоварник заявляет, что СБУ завербовала его в 2010 году.
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