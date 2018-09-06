Алексей Цимбалюк: Бабченко пришлось умирать дважды

10 сентября, 2018, 09:02

Ольга Лень

Разговор с человеком, который не только спасла жизнь Аркадию Бабченко, но и разрушил сеть заговорщиков, действовавшую в Украине. Так кто он, бывший монах и доброволец Алексей Цимбалюк. И как стал человеком, которому заказали убийство

30 августа организатор убийства российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман - пошел на соглашение со следствием. 1 сентября это подтвердил глава СБУ Василий Грицак. Он сообщил, что Герману дали 4 года 6 месяцев. Как ты оцениваешь это соглашение ?

На самом деле, это очень хорошо, что он пошел на это соглашение, потому что он признал все обвинения, которые ему выдвинули: сотрудничество с Россией и организацию террористического акта. Ну, а то, что срок такой маленький – так это соглашение. Плюс ему инкриминировали незавершенное преступление. Бабченко жив – преступление, соответственно, не завершено. В определенной степени, это результат несовершенства нашего законодательства, потому что имитация убийства всегда квалифицируется как незавершенное преступление. К сожалению.

Но у меня такое впечатление, что Герман как-то очень быстро сдался. На первом допросе вспоминал каких-то СБУшников, Дитриха, а буквально через месяц уже идет на соглашение со следствием.

Ну есть же доказательная база. Более чем мощная. Все задокументировано, момент передачи аванса есть на видео. Там лавировать не было куда. И то, что следствие пошло на соглашение – это Герману просто фартонуло. Я так думаю.

Произошло самое главное. Человек полностью подтвердила свою работу на Россию. И что это все заказывалось спецслужбами России. В любом случае, через месяц какие-то детали соглашения с Германом будут рассекречены. Они будут открыты и мы все это увидим.

То есть, ты считаешь, что СБУ предоставила достаточно доказательств?

Конечно.

А СБУ предоставила достаточно доказательств обществу, чтобы оно поверило в реальность того, что произошло?

В подобных делах не все так просто. И не может быть все озвучено и показано для общества. Мы в нашем обществе периодически суем язык в жопу и молчим, когда нам срут на голову. А иногда – хотим знать гораздо больше, чем нам могут рассказать. В таких операциях всегда есть такие подковерные штуки, которые никто никогда не озвучит. И это нормально.

Есть ли у дела дальнейшие перспективы? Доберется ли следствие до Вячеслава Пивоварника - человека, заказавшего убийство Герману? Установит ли тех, кто заказывал убийства ему?

Я сто процентов уверен, что украинская власть и украинские следственные органы до Пивоварника не доберутся. Скорее всего, до него уже вообще никто не доберется, что человек уже наказан где-то в лесу. Исходя из того, что есть информация, как Пивоварник получил за убийство Бабченка сто тысяч долларов, причем получил их наперед... Соответственно, он и ту сторону обманывал. Скорее всего его уже наказали там.

Слышал ли ты когда-нибудь от Германа об этом человеке?

От Германа я вообще об этом человеке никогда не слышал. Надо же понимать специфику этого всего. Если бы я начал задавать вопросы: "для кого, через кого", - то это бы насторожило. Такие вопросы просто не озвучиваются – чем больше ты спрашиваешь, тем меньше доверия к тебе.

А откуда могла возникнуть эта связь Пивоварник–Герман?

Они давние знакомые. Они вместе работали по Одессе. Есть такой торговый центр "Европа" на Дерибасовской. Они там вместе в строительстве принимали участие, видно там и познакомились, пересекались по бизнесу. Вообще Пивоварника в Украине знают. Как афериста. У него очень много долгов в Украине, он по Одессе должен очень много денег, и из-за этого сбежал в Россию. Такие люди всегда интересны для спецслужб, потому что их легко вербовать. Во-первых, человек имеет широкий круг общения в разных слоях общества. А во-вторых, такой человек всегда идет на мотивацию деньгами, у него нет особых моральных преград. А тем более человек, загнанный в угол своими долгами.

Ты думаешь, что мотивация этих двух людей исключительно финансовая?

Исключительно финансовая. Плюс еще и склад характера этих людей. Борис Герман – авантюрист. Он себе придумал свой мир и живет в нем. Собственно, каждый из нас придумывает идеальный мир, в котором хотел бы жить, но беда, когда человек с больным воображением пытается переформатировать окружающее под себя. А у него появилась возможность за российские деньги это все переформатировать.

Что значит это "переформатировать"? Что именно он себе представлял?

Он себе представлял, что здесь будет какая-то очередная революция и поскольку она будет происходить на российские деньги и при его участии, он здесь получит сразу кучу "ништяков", уважение. На самом деле это очень наивные надежды, потому что людей, которые помогают в таких процессах, даже если остаются живыми, никто никогда не проталкивает наверх. Тем более, учитывая то, что это Россия. Крым все показал. Дадут тебе маленькую кормушку и будешь из нее кормиться. Сытно, но недолго.

Странный человек этот Герман – выглядит таким себе пухленьким и безвредным пупсиком с каким-то фантазиями. Это обманчивое впечатление?

Ну, пупсик с фантазиями и с огромным количеством оружия. Забиваешь в Гугл и сразу: обыск у Германа – куча оружия, обыск у Германа – куча оружия. Пупсики – они очень обманчивы. Это такой человек – если бы с ним где-то постреляться, я был бы против. Он очень хорошо владеет стрелковым оружием, неплохо владеет ножом. Это действительно обманчивое впечатление, что это такой себе "безвредный пупсик". Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, был ранен. Причем воевал в спецподразделениях. Не такой уж простой мальчик.

Я тебя спрашиваю потому, что складывается впечатление, будто довольно случайная фигура Пивоварника. Будто поручили первому под руку попавшемуся человеку. Так же как и тебя будто Герман довольно случайно нашел – вы же недавно знакомы?

С конца 2014 года. Дело в том, что не бывает совсем случайных людей. Учитывая суммы, которые озвучивались, случайному человеку не поверили бы. Я Пивоварника не знаю, но это же не значит, что человек случайный.

Почему Герман вышел именно на тебя?

У нас была определенная степень доверия в общении. Откуда она была – об этом говорить не буду.

Почему он думал, что ты хорошая кандидатура для такого поручения?

Он знал, что у меня на то время были определенные материальные сложности, реально очень нужны были деньги, и решил, что можно.

А ты не думал, что найти участника АТО для этого дела, - это могла быть часть заказа?

Вполне возможно. Я уже когда анализирую события и прогнозирую их развитие, то более чем уверен, что где-то в районе пятого убийства, если бы все шло по плану, один из вариантов развития ситуации был бы, меня бы просто украли, вывезли в Россию и там бы я был осужден, и был бы громкий процесс.

Но просто для того, чтобы исполнителя похитить и вывезти в Россию – то многовато денег и всего прочего. Я вижу чуть больше рамки. Вот просто по хронологии событий можно посмотреть. Май 2018 года: у нас начинается операция по организации покушения на Бабченко. И тут же параллельно 28 мая проходит съезд так называемого Первого Национального Украинского Конгресса в Праге, где выбирается альтернативное правительство, альтернативный президент - печально известный Бубенчик (Иван Бубенчик ранее заявлял, что стрелял в "Беркут" во время событий Революции Достоинства). И их активно начинают продвигать в соцсетях. Буквально после того, как заканчивается наша спецоперация – сдулись. В соцсетях все замерло и смолкло.

Людей очень активно пиарили до определенного момента, а потом о них просто забыли. Я считаю, что в определенной степени это между собой связано. Я не видел того списка, переданного СБУ из этих 47 человек. Никто никогда не покажет человеку, который должен работать, этот список заранее. Я, например, знал там Бабченко и следующих двух человек, - Богданова и еще одного активиста из Одессы, фамилию которого никак не могу запомнить.

И если бы дальше происходили эти убийства, а это ведь люди из разных сфер, с разными убеждениями, оппозиционные к власти и неоппозиционные, и просто русские – это все расшатывает ситуацию в обществе. И если предположить, что могли более серьезные теракты произойти – действительно могло бы очень сильно расшатать ситуацию.

А тут в очередной раз выводят своих адептов под Верховную Раду – и уже все готово. Убери еще кого-то из их лидеров – и куча народу будет готова взять оружие.

То есть ты думаешь, что все эти убийства направлены на патриотическую аудиторию – показать, что СБУ несостоятельна...

Да-да-да. А если бы у людей что-то пошло не так – просто показали бы: тут не просто АТОшники, тут радикалы, - вон шо они творят... Порядка нет...Тоже хороший лозунг под выборы.

Что ты знаешь про ту группу Стельмашенко, которые вроде как тренировались в Ростове-на-Дону, и о задержании которой объявила СБУ сразу после разоблачения инсценировки покушения на Бабченко?

Ничего не знаю. Все, что я об этом знаю, - это то, что было озвучено на брифинге СБУ. Никто со мной такой информацией не делится, и это логично.

Герман может намекал, что есть еще какие-то люди, которые тебе могут помочь, с которыми можешь связаться?

Нет. Герман прекрасно знал, что я ведь тоже не один. Когда люди говорят, как я мог отработать сам весь список – это же бред откровенный. У меня тоже есть друзья.

Может куда-то дальше потянуться ниточка от Пивоварника?

Может. Пивоварник–Рогозин.

А почему именно Дмитрий Рогозин? Объясни.

Я тебе говорю то, что слышал и не более. Я не могу этого объяснить, я не аналитик. Я не вникаю в эту ситуацию. Если честно, я хочу скорее все забыть. Оно меня задолбало.

Ну ты же ввязался в эту историю. Ты же не можешь думать, что сделаешь вот такое резонансное действие и твоя жизнь никак не изменится?

Нет, моя жизнь изменилась. И именно поэтому я очень хочу, чтобы это все не затихало. Чем больше внимания, тем больше шансов, что я буду оставаться живым. Чем тише все будет, тем скорее могут произойти какие-то действия против меня...

Я не так переживаю из-за ФСБшников, как из-за Борисового отца. Старший Герман - человек очень серьезный. Который прошел не только 90-е, а 80-е, 70-е. Но опять же – пока Боря в тюрьме, я могу чувствовать себя относительно спокойно.

Да, мне за свою жизнь есть основания волноваться. Потому что ввязавшись в дерьмо вселенского масштаба невозможно надеяться, что ты выскочишь белыми, пушистым и сухим. Я прекрасно понимаю, какую мы схему поломали и какие деньги теми же самыми москалями были в это все вброшены. Если выделяются такие суммы, это же первые лица службы, целые отделы работают и разрабатывают.

Какой вообще мог быть бюджет на этот заказ, если только на убийство Бабченко 100 тысяч выдали Пивоварнику?

На мою группу – около 2 миллионов долларов. Это то, что до меня бы дошло. Общий бюджет можно умножать на два.

А может это быть не столько ФСБ, сколько какая-то группа, которая хочет быть полезной Кремлю?

Самодеятельность? Я не думаю, что такая операция могла быть без санкции и вмешательства ФСБ.

А если выделяются такие деньги, то ваша группа может быть не единственная?

Конечно. Я более чем уверен, что она не единственная. Я уверен, что мы даже не поломали – мы отсрочили, не более того. Не сработало здесь – будут пробовать по-другому. То, что они не успокоятся – это сто процентов.

Прямых военных действий, прямого вторжения Россия себе позволить не может. Нужны какие-то причины и условия. И они эти условия будут создавать. Война продолжается в такой форме. Когда вылезет больше подробностей, то люди поймут, что это была за операция. Я надеюсь, что мы отсрочили какие-то очень неприятные сценарии по меньшей мере до предстоящих выборов. Уже если будет что-то, то не по этому сценарию.

Ты говоришь, что для тебя публичность – это в некотором роде защита. А не будет ли публичность защитой для фигурантов этого списка - 47 или 60 человек, - успоминаемых СБУ? Не лучше ли этот список опубликовать, чтобы все понимали, кто является целью?

Так по большому счету эти цели можно поменять за две минуты. Там же личности не принципиальны. Там принципиальна – резонансность. Так же, как Бабченко. Он один из трех топ-блогеров, которые мочат Путина и его режим. Конечно, он им мешает. Но главное – не его персона, а резонансность самого события. Что в Украине убит российский журналист, который мочит Путина. Украина не способна защитить. Украина не способна, спецслужбы не способны... И оно сразу же после объявления об убийстве Бабченка именно так и разворачивалось, именно эти месседжи шли.

А получилось совсем наоборот: спецслужба работает прекрасно. Только 24 августа Василий Грицак рассказал, что обнаружен "крот" в СБУ. Он был завербован еще с Академии. Мало того, этот человек работал в том же отделе, который занимался покушением на Бабченко. Он работал там до февраля 2018 года, и если бы он там работал до августа, то скорее всего, я бы здесь уже не сидел. Потому что крот - есть крот. Даже если бы он не работал в деле – он бы знал, сто процентов.

А эти контрразведчики, о которых успоминал Герман, они вообще существуют? Этот Дитрих - Дмитрий Пономаренко, - который то ли из контрразведки, то ли возглавлял завод "Прогресс" Укрспецэкспорта?

Так он СБУшник или он директор завода? Я думаю, что эти СБУшники – это какие-то люди, с которыми Герман имел общение. Но то, что он говорил – это же полный бред. Он же не ориентируется даже в департаментах. Он вообще не понимает, по сути, о чем он говорит. Они на суде придумывали хоть что-то, чтобы придумать.

А по факту, когда его задержали, он был очень спокоен. Он совершенно не подозревал, что это задержание по Бабченко. Думал, что, как всегда, что-то с оружием. И "опять с него хотят просто получить денег". Он же был совершенно спокоен: "Мальчики, шо вы опять ко мне пришли, у меня же уже нет никаких денежек, мне вот улетать надо..."

Герман до момента появления адвокатов вообще был не в курсе ничего. Адвокатша его спрашивает: "Боречка, вы опять со своими пистолетиками куда-то вляпались?" А адвокат Сладко говорит: "Тут такое в стране, что журналист сначала умер, а потом ожил..." И Герман сразу: "Ну все, мне каюк". То есть, есть реакции людей, которые говорят сами за себя, лучше всяких доказательств.

"Есть реакции людей, которые говорят сами за себя"

Ты много уже рассказывал, как шла вся эта история. Но есть несколько вещей, которые для меня лично являются странными. Например, как довольно легкомысленно вел себя Борис Герман.

Понимаешь, ненаказанное преступление порождает новое преступление. И каждое следующее преступление будет тяжелее. А он привык к безнаказанности. Что бы там не происходило – он всегда откупался, всегда "решал" свои проблемы. В СБУ мы поднимали эту тему. Он считал, что этой службы вообще не существует. "Они ничего не делают, только деньги зарабатывают, они там все лентяи..." Все вымогатели и более ничего. Он был так уверен, что здесь ничего не работает.

Но ведь и ты – в день инсценировки покушения на дому встречаешься с оперативником СБУ, вы едите супчик, ты покупаешь свиную кровь для имитации убийства, отдаешь ее оперативнику СБУ. Серьезные организаторы могли и за тобой поставить слежку?

Ну, следить за мной – я мог бы увидеть слежку, начать нервничать... И все бы пошло не так. Поэтому за мной следить смысла нет. А во-вторых, о том, что мы дружим с человеком, который заезжала ко мне на супчик, – ни для кого не было секретом. И Боря о нем знал.

Здесь действительно много положительных стечений обстоятельств. Повезло, что "крота" в СБУ разоблачили раньше. Также у меня была знакомый человек в СБУ, которому бы я мог доверять. Мы познакомились в АТО, работая в мобильных группах по отслеживанию контрабанды. На момент, когда ко мне обратился Герман мы жили в одной квартире. Человека перевели в Киев и ему негде было жить — он жил у меня. Я пошел не в СБУ — я пошел к конкретному человеку. Я еще говорил, что у меня на спальнике личный СБУшник спит.

Как к этому Герман относился?

Ну спит и спит... Лучшая конспирация – отсутствие всякой конспирации. Если бы мы начали на шифрах встречаться, то это бы вызвало подозрение. А так мы общались как и раньше, пиво вместе пили.

А почему не дождались, чтобы Герман не только дал аванс, а уже заплатил за все - было бы более убедительно?

У нас пошла переписка после "убийства Бабченко" где-то с ночи. Герман сначала не отвечал, потому что был пьян. Потом часа в три ночи ответил. Он должен был лететь в Италию. И не рискнули его выпускать из страны. Он хотел рассчитаться. Это уже из переписки стало понятно. Он написал: "Я улечу, но тебе там мой друг привезет деньги". Тут уже и я был против, потому что нам "деньги от друга" были не нужны. Нужны деньги, которые он передаст лично. А с каждой минутой все больше людей были в курсе. Те же самые полицейские. А информация – она же как лавина.

Прекрасный организатор – напился в день покушения!

А он не знал дату. Я не предупреждал. Потому что одну дату назначили и пришлось переносить.

Что происходило с переносом даты покушения?

Предварительно я озвучил дату 26 мая. Это как раз был день финала Лиги чемпионов. Но решили в тот день ничего не делать. Там ведь все службы задействованы на организацию защиты и меры были большие в Киеве. Во-первых, можно было просто "спалиться" из-за того, что полиция была слишком внимательна. Во-вторых, даже трудно было договориться с полицией, что мы будем проводить инсценировку именно в этот день.

Но для заказчика такое совпадение с большим футбольным событием международного масштаба был бы выгодным.

Для заказчика это было бы просто идеально. Поэтому мне надо было как-то мотивировать перенос уже озвученной даты и мы организовали пост Аркадия Бабченка, что он якобы поехал из Киева.

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Но тогда я боялся. Боялся, что меня просто "уберут" и все. Я озвучил дату и не работаю, тут этот пишет в Фейсбук, что поехал с семьей за город... У меня бы возникло недоверие к исполнителю. Слава Богу, у Германа не возникло.

Аркадий написал пост, что отдыхает за городом, выложил хорошие фото. Это их успокоило. Я сказал, что я его видел, но они с сумками спортивными семьей сели в автомобиль и уехали. Говорю, я же не буду всех "работать" – и жену, и ребенка. Точнее, на самом деле, я написал, что это требует совершенно другой оплаты - добавил прайс и они ответили, что сейчас этого делать нельзя, много денег.

А когда ты определил следующую дату, был ли шанс избежать обнародования информации о тебе? Хотел ли ты этого?

Шанса, по сути, не было ни одного. По большому счету, то и смысла в этом для меня лично не было. Та сторона знает, кто работает. Если идет инсценировка убийства, то понятно же кто слил информацию. Если я докладываю, что я все выполнил, а тут – журналист жив. Значит чей косяк? Мой косяк. Тут уж прячь – не прячь, толку никакого. Та сторона все знала. Ты же видела, какое они мне псевдо прицепили – Церковь. "Церковь требует вторую половину".

А сколько вообще людей знало, что это инсценировка в момент объявления об убийстве Аркадия?

Очень ограниченный круг. Из полиции знал только председатель Нацполиции Сергей Князев. Знал экипаж патрульной полиции, который приехал на вызов, - причем их очень тщательно отбирали. Опять же – никто не ожидал, что на вызов приедут еще и бойцы КОРДа, а они же приехали. Патрульные полицейские пытались бойцов КОРДа не допускать к телу. Хорошо, что те не очень и хотели. Они только сказали: "Ох, твою мать, опять". Таук что все пошло немножко не по плану, потомучто Бабченко у нас должен был быть мертв на месте, а бойцы КОРДа увидели, что он жив и дышит. Пришлось Аркадию "умирать" уже в карете скорой помощи. Врачи "скорой", к счастью, также были отобранные люди, которые давали подписку о неразглашении.

То есть десяток людей были в курсе?

Даже около двух десятков, включая президента. Правда я не уверен, был в курсе Генеральный прокурор Юрий Луценко, который больше всех наговорил на пресс-конференции.

А после того, как оказалось, что это была инсценировка, была ли какая-то реакция ФСБ, может непубличная?

Есть такая информация, что людям в СБУ, которые занимались этим делом, передали привет и сказали: "Играем дальше".

Ты, с одной стороны, говоришь, что думаешь, что по тебе будут какие-то действия, но при этом ты ведешь довольно активный образ жизни, как активист. Ты пишешь много в Фейсбуке, появляешься на различных акциях...

Я скажу больше – я не против, если меня будут убивать, то пусть меня убивают в Фейсбуке... Я не прячусь, по большому счету, но некоторые меры безопасности принимаю. Подробно о них говорить не хотел бы, по понятным причинам. А акции, где я появляюсь... Я же не кричу накануне, что я буду там или не буду. И опять же, повторяю, я спокоен, пока Боря в тюрьме, что от его семьи ничего не прилетит.

Почему ты считаешь, что будет опасность, когда он выйдет из тюрьмы?

За это время и само дело забудется в определенной степени. Сейчас еще очень свежий интерес к делу, чтобы убрать основного свидетеля.

Ты по делу проходишь как свидетель?

Конечно. Я не соучастник.

И тебя, когда шли эти слушания по Борису Герману, вызывали? Ты в суде давал показания?

Конечно, нет. В суде зачитывается текст соглашения. Суд его зачитывает, и все. Я и не должен был давать показания в суде. Когда подписывается соглашение, никто в суд не ходит, не вызывают свидетелей, не вызывают никого. Там судья просто зачитывает текст соглашения, и не более того.

Ты веришь, что СБУ с толком воспользовались этой ситуацией и твоим признанием?

Верю. Я не могу сказать, что доверяю СБУ как структуре. Но я доверяю определенным людям. Люди работают. И на уровне следователей, и на высшем уровне — заместителей председателя. Не было 25 лет в Украине собственной спецслужбы. Был коммерческий проект, куда люди приходили заработать. Кто видел, чтобы 80% работников СБУ уволились после 2014 года? Нет. Поэтому ситуация меняется, но она не станет кардинально иной в один день. Для того чтобы нормальные люди приходили работать, то зарплата их не может быть 15-16 тысяч гривен. Из которых еще надо обеспечить служебные нужды, а не только семью. Это диверсия какая-то — такое отношение к спецслужбам.

"В войне на Востоке 60% вины лежит именно на церковной пропаганде Московского патриархата"

"Они крадут нашу историю"

Как человек, который был долгое время монахом и даже архидиаконом, ты наверняка следишь за тем, что происходит вокруг церковных дел. Что происходит вокруг предоставления автокефалии. Какая может быть реакция на предоставление Томоса в той церкви, в которой ты был монахом, - в Московском патриархате?

Реакция той церкви уже, кажется, всем известна. Вообще ситуация с Томосом, честно говоря, и это развитие событий - для меня неожиданно. Я не верил в то, что он будет.

Видишь, как на тебя повлияло пребывание в Московском патриархате.

Это определенные объективные моменты. На самом деле, русская православная церковь - это самая большая из всех православных церквей по количеству прихожан и все восточные церкви от нее в определенной степени зависимы. Если взять Иерусалим, то наибольшее количество паломников откуда - из Русской православной церкви. А большая часть Русской православной церкви находится в Украине. И они бы держались и руками, и ногами, и зубами - так они и держатся.

Тут вопрос не в деньгах, как часто наши наивные люди думают. Церковь - это власть не только над разумом человека, это власть над душой человека. Религиозные войны - они самые страшные и самые длительные.

Поэтому для нас избавиться именно влияния Москвы - очень важно. В событиях, которые происходят у нас на Востоке в этой страшной войне, лично мое мнение - 60% вины и агрессивной пропаганды на Востоке, из-за которой некоторые местные люди и пошли воевать, - это именно церковная пропаганда. Такие антиукраинские настроения начали разгораться в церкви еще в 2004-2005 годах.

А ты сам это наблюдал? Как это происходило внутри церкви? Приходит главный настоятель и говорит монахам: так, завтра мы распространяем это пророчество, нам его из ФСБ прислали?

Конечно, это все было на моих глазах. Все происходит гораздо проще. Массово распространяется литература, в которой пишется всякая разная чушь, в которую очень легко поверить человеку. Как проходила пророссийская накачка? Сначала разжигались апокалиптические страхи — приближается Апокалипсис, Антихрист грядет. Где угодно, только не в России - там Антихриста не будет по каким-то загадочным причинам. Там не надо объяснять — надо только накачивать страх. По сути, людей запугивали. А потом запуганному человеку можно любое говно в мозги занести.

Литература издавалась огромными тиражами. Сейчас в Киево-Печерскую лавру зайдешь - этой гадости уже нет, убрали. А раньше очень много всего было. Были книги, как например “Откровения старца Антония” - очень популярная в свое время. Журнал “Спасите наши души” про чипы и биопаспорта — что это печать Антихриста.

Приходит ко мне бабушка и говорит: “Скоро придет Антихрист”. Спрашиваю: “Почему? С чего вы взяли, что уже все?” “Вы понимаете, - говорит, - я прочитала в журнале “Спасите наши души”, что уже изобрели ферросплавы! Из них можно делать чипы! И вот коды!" Там логики нет никакой и логика не нужна в принципе. Набор непонятных слов поставленный в хаотичном порядке — главное страха побольше. У тебя кодовый замок в подъезде — причем здесь Антихрист? "Так то другие коды", - говорит. "Почему ты решила, что другие? Ты в Бога веришь или в цифры?" А сколько священников верит в магию...

Еще есть полностью поддельные пророчества Лаврентия Черниговского о Триединой Руси. Он вообще никогда об этом не говорил и не занимался политическими вопросами. Я всем этим любителям святой Руси хотел бы сказать только одно: покупайте билеты - езжайте в свою святую Русь. Только покажите мне на карте, где она? Где она была, где она есть? Надо верить в Бога, а не в какие-то мнимые мифические территории, которые кого-то спасут.

И плюс надо иметь представление о том, что такое современный священник - это человек, который очень зависим от денег, который часто приходит в церковь зарабатывать и не более того. А самые популярные у нас всегда старцы.

Старцы - это что-то вроде бизнес-проектов?

На самом деле, на 90% это бизнес-проект. Один мой знакомый киевский священник, - человек из священнической династии, очень образованный, всегда говорил: чем неаккуратнее выглядит священник, чем лохматее у него борода,тем ближе у него квартира к Печерску.

Потерял ты свой шанс в жизни - мог бы состояться как старец...

На самом деле это очень соблазнительная штука и очень много людей пошли этим путем - и это очень страшно. Еще Игнатий Брянчанинов писал об угрозе этого псевдостарчества, младостарчества. Он писал об этом "душепагубные актеры". А оно так и есть. Это надо видеть! Когда ты знаешь, что у чувака две квартиры в Иерусалиме и одна в Греции, а он ходит по Киеву в рваной рясе в заплатах, а люди к нему: "Ой, владыченька, такой скромненький, рясочка порванная".

Ну а какова мотивация людей к сим старцам прислушиваться?

Люди читают церковную литературу. В большинстве они читают не какие-то серьезные труды, а какую-то белиберду, сказки. Человеку всегда намного проще верить в сказку, чем в Бога, что Бог живой и он всегда рядом с тобой. А проще поверить в то, что ты пришел в церковь, ты украл, принес десятину шаману в рясе, шаман ту десятину получил, за тебя помолился и у тебя все классно. Ты выходишь из церкви и живешь, как жил - воруешь, бьешь - все пацаны в порядке, купола позолотили. Батюшке мерседес подарим. Когда баба Паша, которую именуют еще владыка Павел (настоятель Киево-Печерской лавры, - ред.), ездит на мерседесе, и говорит, что мерседес подаренный - так он подаренный очередным жуликом из Кабмина, который приехал к бабе Паше попить самогонки. У бывшего генпрокурора Пшонки в подвале стояли трехлитровые бутыли, на которых было написано "Святая вода от владыки Павла". А когда эти бутыли открыли - там оказалась самогонка.

А правда, что ты как раз и перевозил этот самогон?

Я его не перевозил, я его пил - остатки.

Достаточно критическое отношение к церкви, как для монаха?

Что представляет собой Московская патриархия на сегодня? Это даже не правопреемник той русской церкви, которая была до 1917 года. По большому счету, это ни больше, ни меньше, чем последователи Сергианского раскола. Сергей Старогородский совершил раскол в 20-е годы ХХ века. Он не был правопреемником Патриарха Тихона. Патриарх Тихон умер - не умер, а его отравили, - кажется, в 1923-м. По большому счету, канонически, они все правопреемники одного раскола. Патриарх московский должен был бы называться не Патриархом московским, а Патриархом всего СССР. Но никак не всея Руси.

Очень много воспоминаний о том, как проходили выборы Патриарха, именно первого, отреставрированного Сталиным, Патриархата. Опять же, почему сталинисты тянут иконы в церковь? Сталин имел целью построить некий православный Ватикан, откуда будет вестись влияние на все церкви восточного обряда.

В определенной степени это удавалось долгие годы.

Ну как сказать, это не удавалось с тем самым Вселенским патриархом.

Как у Московской церкви получилось купить свою патриархию.

Наверное знаешь о конфликте вокруг МАФа, который Московский патриарх построил возле фундамента Десятинной церкви. Там все эти дивные мощи адмирала Ушакова. Что собой представляет это образование, почему МП вцепился в этот МАФ?

Это наша история. Десятинка - это самая первая каменная церковь Киева. Само название - на княжескую десятину она строилась. Скорее всего, что там еще есть, - потому что они не найдены, а если и найдены, то перевезены тихонько в Россию - мощи князя Владимира и княгини Ольги. Они были захоронены в этой церкви.

Что собой представляет настоятель этого так называемого монастыря?

Гедеон? Черт! Учитывая, что он служил за границей, а за границей служили четко всегда завербованные агенты ФСБ. Черт в рясе.

Почему до сих пор этот МАФ не снесли?

Понимаешь, снести его тогда, когда были все эти выступления активистов, по большому счету, 70% активистов, если бы начали сносить тот МАФ, они бы стали на его защиту. Валить церковь – это что-то немножко, как по мне, - не наше. Как по мне, было бы лучше изменить подчинение.

Вот, представим, нам действительно предоставляют Томос. Что дальше может быть?

Честно, я не понимаю, что будет дальше. Я надеюсь, что наши государственные мужи видят, как будет развиваться ситуация, и у них есть какие-то планы. Может быть, что этот Томос для них – такая же неожиданность, как и для нас. И они просто не знают, что делать. По большому счету, теперь надо вообще запрещать регистрацию Московского патриархата в Украине как религиозной организации. Поэтому у нас действительно есть своя каноническая церковь, и вообще нет никаких причин для пребывания здесь Московской патриархии.

Даже так?

Конечно! А смысл? По правилам святых апостолов четко говорится: "В одном граде не могу быть двух епископов". Вот в одном месте не может быть двух епископов. Я не знаю, какой Томос нам дадут, будет это патриархия или митрополия Вселенского патриарха? Как по мне, было бы лучше, чтобы это была митрополия.

А в чем разница?

В том, что митрополита утверждает именно Константинополь. Константинополь далеко от Киева, не управляемый, трудно украинской власти контролировать назначения. Да, всегда можно договориться, но если уже какие-то были бы спорные моменты – труднее нажать. Поэтому государство не могло бы контролировать церковь.

А патриарх – это внутренний выбор?

А патриарх – это, скажем, полностью наше. Это выбор епископов, а епископы в настоящее время независимо от патриархийной принадлежности – это люди контролируемые, потому что это обычно люди с определенными страстями, педофилия, содомия и прочее.

Ты думаешь, это сильно распространено?

Это сильно распространено. Независимо от патриархийной принадлежности. Хотя в Киевской патриархии не так распространено, как в Московской.

Дело в том, что это все – люди, которые или вышли из красной патриархии, из той, где епископат был полностью КГБшный, или люди, которых воспитали именно эти люди, которые вышли из красной патриархии. Это сложный процесс, и мы будем чувствовать последствия того страшного красного нашествия еще очень долго. Потому что это все культивировалось в церкви. Еще в 1918 году с подачи Троцкого была в ЧК принята директива: "Поощрять служения людей недостойных, со страстями". И соответственно всю эту гадость в церковь затягивали. Потому что тогда священники становятся контролируемыми.

Статья УК была и немножко некрасиво выглядит, что батюшка рассказывает, как людям жить, а сам себе там: "Все бабы – жабы". Вот такое отношение в мужских монастырях у определенной части людей к женщинам (смеется).

"Канонизации часто бывают политическими... Сжег Киев - получил канонизацию"

Как может произойти в церковных организациях этот переход? Проблемный переход, непроблемный?

Большинство священников Московской патриархии, которые сегодня очень активно кричат против автокефалии, переобуются в воздухе, и все. Они прекрасненько перейдут в Киевскую патриархию.

То есть религиозной войны не будет?

Религиозная война против ненормальных бабушек, а на самом деле основные адепты в этой войне от Московской патриархии – это бабушки. Реально - это будут или проплаченные определенными политическими силами дзюдоисты, или прибацанные бабушки. Дзюдоисты за деньги после первых таск сразу исчезнут, потому что деньги – деньгами, а здоровье дороже. А бабушки – они же будут только кричать, они же зомбированы.

Сопротивления серьезного не будет?

Не будет. Очень большая часть прихожан Московской патриархии на сегодняшний день – люди, ударенные этой каноничностью церкви по голове. Они давно бы перешли в Киевскую патриархию. Но они хотят ходить в каноническую церковь. Людей можно понять. Потому что тайнозвершитель в церкви – это Сам Господь. Для того, чтобы совершались таинства, именно по церковному канону, должен быть законно рукоположенный священник от законно рукоположенного епископа, верующий в Бога. Два первые момента – обязательны.

И только это будет как-то узаконено, это снимет конфликт?

Да, большинство людей спокойненько перейдут, и все будет хорошо. Особенно долбанутые – что же ты сделаешь, в дурдомах мест полно.

"Лишить врага жизни - не является грехом"

Ты себя в будущем в монахах видишь?

Монах - существо равноангельное, я себя к таким существам никак не отношу, потому что я давно вышел из монастыря, еще в 2014 году, и своего обета давным-давно не держу. Я этого не отрицаю и не скрываю и живу как обычный светский человек. Я очень скучаю по службе, я любил службу и я ее люблю. Мне хорошо удавалось.

Но это же не такая вещь, что сегодня уволился, а завтра снова пошел туда?

Я для себя считаю уже недопустимым возвращаться в церковь. Правила святых апостолов, предания церкви, - а церковь вообще живет по священным преданням и по священному писанию. Правила святых апостолов – это часть священного предания. Там четко сказано, кто пролил кровь человека, тот не может уже совершать бескровную жертву.

Ты считаешь это для себя преградой?

Да, я для себя вижу это преградой. В свое время, когда Моисей вывел евреев из Египта, Господь начал поставлять им священников. Господь поставил брата Моисея. Иакова, но не Моисея, потому что он убивал египтян. Он убил египтянина, когда увидел, что тот избивал еврея. И Господь не дал ему стать священником. И я не считаю себя умнее Бога. Запрещено – значит запрещено. Современные правила церковных необходимостей, что священники и епископы, которые прошли войну, точнее, люди, которые прошли войну, им разрешалось служить в церкви. Опять же, убийство на войне - это не убийство. Лишить врага жизни - не грех, а добродетель.

Если бешеную собаку мы ведем к ветеринару, чтобы ее усыпили, мы ненавидим эту собаку? Мы ее любим. Но чтобы она не мучилась, взяли и завели. Ветеринар – убийца? Нет, он выполнил свою работу. Человек на войне выполняет свою работу, миссию, назначение. На нас напали бешеные собаки, иначе их назвать нельзя. Они несчастны у себя, если говорить об этой москальне, которая поналезла к нам. Мы не говорим даже о регулярных войсках, а о вагнерах и т. п. Они приперлись к нам что-то забрать, надеясь на то, что они станут счастливыми. Что с ними надо делать? Усыплять, чтобы не мучились.

Тогда у тебя еще есть шанс получить благословение.

Увидим.

Если ты себя не видишь в церкви, где ты тогда себя видишь?

Будешь смеяться – среди самогонщиков. Крафтовый самогон. Мне реально это нравится. Алкоголь – не скажу, что это очень мое, но мне интересно.

Я слышала, что у тебя даже бренд есть свой.

Да, есть. Пока что был популярен в основном в Житомире.

Не собираешься выходить на киевский рынок?

Будем выходить. Мне действительно интересен сам процесс. Я делаю хороший самогон, мне нравится видеть, как люди пьют, что им нравится. А в чем разница между самогоном и водкой? Она же существенная на самом деле. Даже сама химия отличается. Дистилляция, ректификация – это совсем два разные химические процессы, и когда водку делают так же, как нефть, то какая-то ерунда получается.

А как ты продаешь? Из-под полы на рынке?

"Фейсбук" у нас для всего. Плюс - на новогодней ярмарке в Житомире. Еще я и бограч варил.

А есть какой-то магазинчик?

Нет, магазинчика нет. Даже заслуженному киллеру Украины не позволят выпускать самогон. Разве что какое-то представление президенту написать, чтобы налог специально под меня выписали небольшой (смеется). "Самогонщик", опять же, будет такая книжка.

Ты уже сейчас ее пишешь или собираешься?

Пишу не я. Мы работаем вместе, - у нас творческий тандем, можно даже сказать трио. Пишет Владимир Федорович Шовкошитный.

Об этом конкретном деле или о тебе?

Вообще – и про дело, и про меня. Автобиографическое, но в красивой художественной обработке. Нельзя ни в коем случае ожидать от книги, что это будет какая-то полная документалистика. Будут определенные моменты, которых не было нигде, и не надо считать стопроцентной правдой. Это будет некая фантасмагорическая ирония с элементами здравого смысла. Как наша жизнь, по сути.