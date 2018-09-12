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Вероятный заказчик покушения на Бабченко Пивоварник назвал себя агентом СБУ

В сети появилось видео, на котором подозреваемый в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко Вячеслав Пивоварник заявляет, что СБУ завербовала его в 2010 году

Видео опубликовано в сети YouTube.

В обращении мужчина говорит, что еще вчера находился в украинском городе Чоп, где встречался с родственниками, но на него совершили покушение.

"Был заминирован вход в мой дом, где живут мои родители и взрывное устройство сработало", - сказал он в своем заявлении.

При этом от взрыва никто не пострадал, добавил он.

Отметим, что согласно сообщению Национальной полиции в Закарпатской области, утром 12 сентября на одном из дворов города Чоп сработало взрывное устройство.

На видео Пивоварник заявляет, что его завербовала СБУ в 2010 году с позывным "Гайдамака".

"Я был завербован Александром Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - сказал мужчина на видео.

Бывший генерал-лейтенант СБУ Скипальский опроверг все это, отметив, что с 2008 года находится на пенсии, информирует ВВС Украина.

"Я его не знаю. Я с 2008 года нахожусь на пенсии и (в 2010 году, - ред.) уже не имел отношения к службе", - сказал Скипальский.

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Мужчина на видео утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России, а также должен был наладить сотрудничество с местными спецслужбами.

"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след", - сказал он.

Пивоварник добавил, что в случае угрозы его жизни, публиковать новые "компрометирующие материалы».

Отметим, что организатор покушения на Бабченко Борис Герман тоже в начале следствия и суда назвал себя агентом СБУ.

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