САП просит для Омеляна 5 млн грн залога
Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает "Укринформ".
"В суде будем просить избрать меру пресечения в виде залога размером 5 млн грн", - сказал Холодницкий в комментарии изданию.
При этом Холодницкий отметил, что САП не видит оснований для задержания и ареста Омеляна.
В то же время пресс-служба Соломенского райсуда сообщила в Facebook о поступлении ходатайства о мере пресечения Омеляну.
"13 сентября 2018 года в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В.В. меры пресечения. На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Принципов использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судьи Сергиенко Г.Л.", - говорится в сообщении.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
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