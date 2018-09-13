САП просит для Омеляна 5 млн грн залога

13 сентября, 2018, 12:10

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает "Укринформ".

"В суде будем просить избрать меру пресечения в виде залога размером 5 млн грн", - сказал Холодницкий в комментарии изданию.

При этом Холодницкий отметил, что САП не видит оснований для задержания и ареста Омеляна.

В то же время пресс-служба Соломенского райсуда сообщила в Facebook о поступлении ходатайства о мере пресечения Омеляну.

"13 сентября 2018 года в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В.В. меры пресечения. На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Принципов использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судьи Сергиенко Г.Л.", - говорится в сообщении.