Суд продлил арест Рубану до конца октября

12 сентября, 2018, 15:41



фото: radiosvoboda

Экс-руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в попытке теракта в центре Киева, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до конца октября