Суд продлил арест Рубану до конца октября
12 сентября, 2018, 15:41
Экс-руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в попытке теракта в центре Киева, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до конца октября
Об этом со ссылкой на информацию от защитника Рубана Валентина Рыбина сообщила "РБК-Украина".
Как отмечается, очередное заседание по делу подозреваемого в подготовке теракта состоялось 30 августа.
"Владимиру Рубленую продлили действие меры пресечения до 30 октября", - сообщил адвокат.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В конце июня, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
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