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Суд продлил арест Рубану до конца октября


фото: radiosvoboda
Экс-руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в попытке теракта в центре Киева, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до конца октября

Об этом со ссылкой на информацию от защитника Рубана Валентина Рыбина сообщила "РБК-Украина".

Как отмечается, очередное заседание по делу подозреваемого в подготовке теракта состоялось 30 августа.

"Владимиру Рубленую продлили действие меры пресечения до 30 октября", - сообщил адвокат.

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