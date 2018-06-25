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Рубана оставили под стражей еще на 2 месяца


фото: Радіо Свобода
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Шевченковский райсуд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу Владимира Рубана. Срок содержания под стражей продлили до 23 августа включительно.

Сейчас Владимир Рубан находится в СИЗО уже на протяжении 4 месяцев. Его подозревают в подготовке террористических актов, незаконном владении оружием, покушении на государственных деятелей и политических лидеров.

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