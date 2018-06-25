Рубана оставили под стражей еще на 2 месяца
25 июня, 2018, 20:39
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шевченковский райсуд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу Владимира Рубана. Срок содержания под стражей продлили до 23 августа включительно.
Сейчас Владимир Рубан находится в СИЗО уже на протяжении 4 месяцев. Его подозревают в подготовке террористических актов, незаконном владении оружием, покушении на государственных деятелей и политических лидеров.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
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