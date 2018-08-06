Выстрелил из автомата в голову: на Донетчине военный убил сержанта
Об этом сообщает Военная прокуратура Объединенных сил в Facebook.
Происшествие случилось в городе Соледар Бахмутского района.
Установлено, что 27 июля между старшим солдатом и сержантом произошел конфликт на почве неприязливих отношений. В ходе конфликта старший солдат взял в руки служебное оружие АКС-74 и выстрелил в голову сержанта, в область нижней челюсти.
Потерпевший получил сквозное огнестрельное пулевое ранение от которого скончался на месте.
Старшего солдата задержали в день убийства, ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.
- Напомним, во время пьяных посиделок на день рождения убили военного из Лисичанска.
- На территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями.
- Следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали избивать 23-летнего парня руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.
- Позже в сети появилось фото двух военнослужащих, которые убили своего коллегу по службе на Харьковщине.
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