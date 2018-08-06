Выстрелил из автомата в голову: на Донетчине военный убил сержанта

6 августа, 2018, 12:53

На Донетчине старший солдат одной из воинских частей убил своего коллегу по службе

Об этом сообщает Военная прокуратура Объединенных сил в Facebook.

Происшествие случилось в городе Соледар Бахмутского района.

Установлено, что 27 июля между старшим солдатом и сержантом произошел конфликт на почве неприязливих отношений. В ходе конфликта старший солдат взял в руки служебное оружие АКС-74 и выстрелил в голову сержанта, в область нижней челюсти.

Потерпевший получил сквозное огнестрельное пулевое ранение от которого скончался на месте.

Старшего солдата задержали в день убийства, ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.