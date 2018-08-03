Появилось фото военных, которые убили собрата на Харьковщине
Фото обнародовал на своей странице в Facebook боец батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".
Он отметил, что убийцы были в подразделении чуть больше месяца. Также добавил, что трагедия не является закономерностью, а случайностью. Батальон "Донбасс-Украина" зарабатывал себе авторитет в течение всего существования и в дальнейшем будет принимать меры, чтобы не происходило подобных преступлений.
"Почти четыре года батальон" Донбасс-Украина ", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона" Донбасс ", своим упорным боевой трудом зарабатывал собственное имя" я и авторитет.
Успешно выполнив множество боевых задач в зоне проведения АТО, наши бойцы всегда проявляли мужество и героизм, пытаясь быть примером для других. С первого дня своего существования мы позиционировали себя, как подразделение новой Украинской армии ", - написал Власенко.
- Напомним, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями обнаружили на территории воинской части в городе Лозовая.
- Следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали избивать 23-летнего парня руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.
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