 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появилось фото военных, которые убили собрата на Харьковщине


фото: В'ячеслав Власенко
В сети опубликовали фото двух военнослужащих, которые убили своего коллегу по службе на Харьковщине

Фото обнародовал на своей странице в Facebook боец ​​батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

Он отметил, что убийцы были в подразделении чуть больше месяца. Также добавил, что трагедия не является закономерностью, а случайностью. Батальон "Донбасс-Украина" зарабатывал себе авторитет в течение всего существования и в дальнейшем будет принимать меры, чтобы не происходило подобных преступлений.

"Почти четыре года батальон" Донбасс-Украина ", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона" Донбасс ", своим упорным боевой трудом зарабатывал собственное имя" я и авторитет.
Успешно выполнив множество боевых задач в зоне проведения АТО, наши бойцы всегда проявляли мужество и героизм, пытаясь быть примером для других. С первого дня своего существования мы позиционировали себя, как подразделение новой Украинской армии ", - написал Власенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать