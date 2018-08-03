Появилось фото военных, которые убили собрата на Харьковщине

3 августа, 2018, 09:18

В сети опубликовали фото двух военнослужащих, которые убили своего коллегу по службе на Харьковщине

Фото обнародовал на своей странице в Facebook боец ​​батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

Он отметил, что убийцы были в подразделении чуть больше месяца. Также добавил, что трагедия не является закономерностью, а случайностью. Батальон "Донбасс-Украина" зарабатывал себе авторитет в течение всего существования и в дальнейшем будет принимать меры, чтобы не происходило подобных преступлений.

"Почти четыре года батальон" Донбасс-Украина ", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона" Донбасс ", своим упорным боевой трудом зарабатывал собственное имя" я и авторитет.

Успешно выполнив множество боевых задач в зоне проведения АТО, наши бойцы всегда проявляли мужество и героизм, пытаясь быть примером для других. С первого дня своего существования мы позиционировали себя, как подразделение новой Украинской армии ", - написал Власенко.