Военного, тело которого нашли в канализации на Харьковщине, убили сослуживцы

1 августа, 2018, 12:20

Военнослужащего, тело которого нашли на территории воинской части в городе Лозовая, убили сослуживцы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали избивать 23-летнего парня руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело к канализационному коллектору.

31 июля задержали лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Они признались в содеянном.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.