Военного, тело которого нашли в канализации на Харьковщине, убили сослуживцы
1 августа, 2018, 12:20
Военнослужащего, тело которого нашли на территории воинской части в городе Лозовая, убили сослуживцы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали избивать 23-летнего парня руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело к канализационному коллектору.
31 июля задержали лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Они признались в содеянном.
По данному факту открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
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