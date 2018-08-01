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Военного, тело которого нашли в канализации на Харьковщине, убили сослуживцы


фото: В'ячеслав Власенко
Военнослужащего, тело которого нашли на территории воинской части в городе Лозовая, убили сослуживцы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали избивать 23-летнего парня руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело к канализационному коллектору.

31 июля задержали лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Они признались в содеянном.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

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