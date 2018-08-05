Во время пьяных посиделок в день рождения убили военного из Лисичанска

5 августа, 2018, 20:09

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции установили личности и задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении убийства 39-летнего лисичанина. Они задержаны задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

В милицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело сына, который незадолго до трагедии приехал навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство ГУНП и Лисичанского отдела полиции.

Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением тщательно собранных полицейскими доказательств и свидетельств, признались в содеянном.

По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

По данному факту следователем Лисичанского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

По информации телеканала UA: Донбасс, было убито военнослужащего.

По информации бывшего военного инструктора Маруси Зверобой, в которой, по ее словам, в свое время проходил обучение погибший, мужчина приехал к родителям, чтобы отпраздновать собственный день рождения.

Как отмечает адвокат Олег Веремеенко, по его данным, погибшего звали Александр Худолей.