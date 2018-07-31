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На Харьковщине в канализации нашли тело военного


фото: hromadskeradio
Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями обнаружили на территории воинской части в городе Лозовая.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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