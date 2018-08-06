Голодающего Сенцова наконец посетил священник из РПЦ
Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по округу.
В ведомстве заявляют, что священник был в палате, где находится Сенцов. Он якобы поинтересовался здоровьем украинца, на что Олег ответил, что “чувствует себя нормально и находится под наблюдением медицинских работников”. Жалоб на условия содержания он тоже вроде не высказал.
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В сообщении говорится, что Иерей Богдан Василюк предложил ему поговорить без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, объяснив, что в помощи священнослужителя "не нуждается".
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Их встреча имела место 4 августа 2018 года.
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Справка
На момент российского вооруженного вторжения режиссер жил и работал в Крыму, где он собственно и родился, а также провел свое детство и молодость. Оккупанты обвинили его в подготовке теракта и приговорили к 20 годам колонии строгого режима, признав его "виновным" в "создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой".
14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.
- 31 июля на 79 - й день голодовки - сообщалось, что в колонию к украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову не пустили священника.
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