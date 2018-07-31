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"Не вижу целесообразности": начальник колонии не пустил к Сенцову священника на 79-й день голодовки


фото: REUTERS
Начальник российской колонии, где держат назаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, на 79-й день голодовки не пустил к нему священника Григория Михнова-Войтенко, уполномоченного на работу с заключенными Северо-Западного округа России

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"79-й день голодовки Олега Сенцова. Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви", - написала Денисова.

Сам священник рассказал, что начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком автономном округе Александр Новиков общался с ним пока не услышал фамилию Сенцова. После этого Новиков заявил, что "не видит целесообразности" во встрече с Сенцовым и выгнал священника.

"Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав "Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г. р.", Александр Николаевич Новиков просто изменился в лице и заявил мне дословно так: "Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым!" Мои попытки обратиться к закону, разуму, совести и милосердия ни к чему не привели, полковник Новиков просто нажал на кнопку, вызвал дежурного и отдал ему приказ провести товарища, то есть меня, к двери", - рассказал священник.

Омбудсмен Денисова отметила, что имела аналогичный опыт общения с Новиковым.

"История повторяется... Я общалась с тем же Новиковым, только на территории колонии. Так же он ответил мне, что не видит целесообразности в моем визите и вообще он принял решение не пускать. Очевидно, что любая реакция власти Российской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична - "не пущать!" Есть решение Европейского суда по правам человека - правительству РФ срочно оказать медицинскую помощь Олегу. Состояние Олега вызывает большую тревогу не только у нас, но и в ЕСПЧ, у всего международного сообщества. А такой категорический недопуск к нему дает понять, что ситуация крайне тяжелая". - написала Денисова.

При этом российский закон разрешает священникам зарегистрированных религиозных объединений посещать заключенных неограниченное количество раз, а встречи могут длиться наедине и до 2 часов.

Григорий Михнов-Войтенко оставил полковнику Новикову письменное заявление с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но по состоянию на 14:00 вторника, 31 июля, никто с ним не связался. Также пока нет реакции местной прокуратуры, где епископ Григорий так же оставил заявление о несоблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа.

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