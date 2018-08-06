Беспилотное покушение на Мадуро. Что известно

6 августа, 2018, 04:34

Утром в воскресенье, 6 августа 2018 года, совершено покушение на Николаса Мадуро, президента (или социалистического диктатора, как называют его в оппозиции и за рубежом) Венесуэлы, одной из самых нищий стран современного мира, которая одновременно обладает одними из крупнейших в мире запасами нефти. Покушение необычное: для нападения использовались дроны. Еще одной особенностью этого инцидента стало отсутствие погибших

Обвиненный в наркоторговле и отмывании денег в РФ политик совсем не пострадал.

Когда Мадуро эвакуировали с места происшествия, тот заявил, что "чувствует себя прекрасно".

Ранены 7 солдат и охранников, которые находились вблизи него.

Следовательно, возможной целью террористического акта было не чье-то физическое уничтожение, а устрашение. Если действительно речь идет о диверсии, а не о политической провокации преданных президенту спецслужб.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире радиостанции Union Radio заявил, что покушение осуществили с помощью беспилотников со взрывчаткой. Взрыв произошел, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в Каракасе. По словам Родригеса, беспилотники были тут же обезврежены.

"Настало время восстановления экономики", - сказал Мадуро, после чего звук исчез, а собравшиеся подняли голову кверху. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

Министр также сообщил, что Мадуро уже вернулся к работе и вскоре обратится к народу.

Что случилось

На кадрах, которые вошли в прямую трансляцию мероприятия, самих событий, которые происходят после покушения, не видно, поскольку камера переключается сначала на гвардейца, а затем на участников и толпу зрителей, которые разбегаются в разные стороны в панике.

Фрагмент трансляции, куда попало покушение на Мадуро

В сети также опубликовано полное видео этих событий

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Президент Венесуэлы обвинил в покушении соседнюю Колумбию. Однако, официальная Богота отвергла свою причастность к событиям вчерашнего утра.

"Это обвинение абсолютно необоснованное", - заявил представитель колумбийского правительства.

США также опровергли какую-либо причастность к взрывам дронов, которые власти Венесуэлы называют покушением на президента.

"Я могу однозначноно сказать, что правительство США не принимало участие в этом", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

В то же время ответственность за покушение на Николаса Мадуро взяла на себя доселе неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela").

"Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения - это оскорбление воинской чести", - говорится в заявлении движения.

По подозрению в причастности к попытке покушения на президента Мадуро в Венесуэле уже арестованы 6 человек.

Один из задержанных ранее был арестован за нападение на военную базу в 2017 году, а другой был под арестом в 2014 году за участие в антиправительственных уличных протестах, сообщил министр внутренних дел страны Нестор Реверол.

Вместе с тем в оппозиции заявили, что в прошлом правительства страны такие случаи были нужны как повод для борьбы с критиками режима, включая с заключением оппозиционных лидеров.

"Мы предупреждаем, что правительство использует этот инцидент, чтобы прибегнуть к уголовному преследованию тех, кто законно и демократично сопротивляется репрессиям и систематическому нарушению прав человека", - сообщила оппозиционная коалиция "Широкий фронт".