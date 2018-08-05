Обнародовано полное видео покушения на Мадуро

5 августа, 2018, 21:01

В сети появились кадры, которые не вошли в трансляции с речью президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время торжеств по случаю празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии.

Именно тогда на главу государства было совершено покушение, передает 24 канал.

На кадрах, которые вошли в прямую трансляцию мероприятия, самих событий, которые происходят после покушения, не видно, поскольку камера переключается сначала на гвардейца, а затем на участников и толпу зрителей, которые разбегаются в разные стороны в панике.

Фрагмент трансляции, куда попало покушение на Мадуро

В сети также опубликовано полное видео этих событий

В результате покушения на Мадуро пострадали люди, находившиеся рядом с ним на сцене. Зато сам президент Венесуэлы серьезных повреждений не получил.