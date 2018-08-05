Противники Мадуро считают, что сегодняшнее неудачное покушение - постановка, после которой усилится преследование оппозиции
В Венесуэле по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуробуло арестованы 6 человек. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщило правительство страны, передает DW.
Один из задержанных ранее был арестован за нападение на военную базу в 2017 году, а другой был под арестом в 2014 году за участие в антиправительственных уличных протестах, сообщил министр внутренних дел страны Нестор Реверол.
Вместе с тем, в оппозиции заявили, что в прошлом правительство страны использовало такие случаи для борьбы с критиками режима, с заключением оппозиционных лидеров включительно.
"Мы предупреждаем, что правительство использует этот инцидент ... чтобы подвергнуть уголовному преследованию тех, кто законно и демократично сопротивляется репрессиям и систематическому нарушению прав человека", - сообщила в Twitter оппозиционная коалиция "Широкий фронт".
Тем временем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению в ответ на заявления Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованное", заявил представитель колумбийского правительства.
США также опровергли какую-либо причастность к взрывам дронов, которые власти Венесуэлы называют покушением на президента.
"Я могу однозначноно сказать, что правительство США не принимало участия в этом", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Ответственность за покушение на Николаса Мадуро взяла на себя доселе неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela"). "Поддерживать правительство, забывшее конституцию и возмутительно использующее госслужбу для собственного обогащения - это оскорбление воинской чести", - говорится в заявлении движения.
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