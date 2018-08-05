В Венесуэле беспилотниками с взрывчаткой совершено покушение на президента Мадуро, пострадало 7 солдат

5 августа, 2018, 09:04

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение — он получил травмы, от взрыва пострадали 7 солдат

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявления чиновников Венесуэлы и местные СМИ.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире радиостанции Union Radio заявил, что покушение осуществили с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Взрыв произошел, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в Каракасе. По словам Хорхе Родригеса, беспилотники были обезврежены.

"Настало время восстановления экономики", — сказал Мадуро, после чего звук исчез, а собравшиеся подняли голову кверху. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

Он также сообщил, что Мадуро уже вернулся к работе и вскоре обратится к народу.

20 мая в Венесуэле состоялись досрочные выборы президента, срок полномочий которого составляет 6 лет.