В Венесуэле беспилотниками с взрывчаткой совершено покушение на президента Мадуро, пострадало 7 солдат
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявления чиновников Венесуэлы и местные СМИ.
Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире радиостанции Union Radio заявил, что покушение осуществили с помощью беспилотников со взрывчаткой.
Взрыв произошел, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в Каракасе. По словам Хорхе Родригеса, беспилотники были обезврежены.
"Настало время восстановления экономики", — сказал Мадуро, после чего звук исчез, а собравшиеся подняли голову кверху. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.
Он также сообщил, что Мадуро уже вернулся к работе и вскоре обратится к народу.
20 мая в Венесуэле состоялись досрочные выборы президента, срок полномочий которого составляет 6 лет.
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