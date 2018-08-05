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Президент Венесуэлы обвинил в покушении соседнюю страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию

Об этом сообщает AFP.

При этом, как отмечает CNBС, когда Мадуро эвакуировали с места происшествия, тот заявил, что "чувствует себя прекрасно".

В пресс-службе Мадуро сообщили, что раненых в результате взрыва военных госпитализировали.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержавшими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".

 

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