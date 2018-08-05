Президент Венесуэлы обвинил в покушении соседнюю страну
5 августа, 2018, 20:31
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию
Об этом сообщает AFP.
При этом, как отмечает CNBС, когда Мадуро эвакуировали с места происшествия, тот заявил, что "чувствует себя прекрасно".
В пресс-службе Мадуро сообщили, что раненых в результате взрыва военных госпитализировали.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержавшими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".
#BREAKING Venezuelan President Nicolas Maduro unharmed after an attack with explosives, government says pic.twitter.com/wmburr6Oii— AFP news agency (@AFP) 4 августа 2018 г.
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